Esta es la cláusula que podría estar vaciando tu finiquito… y es ilegal

Imagínate dejar tu trabajo tras meses de esfuerzo, esperando tu finiquito, tus vacaciones pendientes y tu última nómina. Pero al revisar el ingreso… algo falla: hay un gran descuento por una “formación”.

No es un caso aislado. Cada vez más trabajadores denuncian una cláusula ilegal de formación incluida en sus contratos o aplicada sin previo aviso. El problema es que muchos ni siquiera saben que no tendrían por qué pagar esa cantidad.

¿Qué tipo de cursos están cobrando? ¿Es legal? ¿Qué dice la ley exactamente? En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Qué tipo de formación está en el centro del problema?

Se trata, sobre todo, de formaciones obligatorias para desempeñar el puesto: cursos de prevención de riesgos laborales, instrucciones sobre maquinaria o herramientas específicas, e incluso formaciones internas que la empresa ofrece como “imprescindibles” para trabajar, así lo cuenta @un_tio_legal_ a través de su cuenta de Instagram

En muchos casos, estas formaciones tienen un coste asignado por la empresa (por ejemplo, 200€, 350€, o incluso más), que se descuenta del finiquito si el trabajador dimite o no cumple cierto tiempo en la empresa.

Aquí viene lo importante: si esa formación es obligatoria, no deberían cobrártela nunca.

La trampa en los contratos: permanencia y penalización

Algunas empresas intentan blindarse legalmente incluyendo una cláusula en el contrato. Esta cláusula solo puede aplicarse si la formación es voluntaria y complementaria, no obligatoria. Por ejemplo, un máster externo, un curso avanzado de idiomas o certificaciones ajenas a tus funciones básicas.

Si te están cobrando un curso que necesitabas sí o sí para trabajar, es una cláusula ilegal de formación.

¿Qué puedes hacer si te la aplican?

Si crees que te han aplicado una cláusula ilegal de formación, estos son tus pasos:

Pide explicaciones por escrito, preferiblemente por email. Reclama formalmente a la empresa el importe descontado, citando el Estatuto de los Trabajadores. Denuncia a la Inspección de Trabajo. Puedes hacerlo de forma anónima y online. Si no hay solución, acude a la vía judicial con el apoyo de un abogado o sindicato.

Además, debes guardar siempre el contrato, los correos, y cualquier documento sobre la formación recibida.

La formación necesaria para tu puesto no debe salir de tu bolsillo. Si te han descontado dinero por este motivo, puedes y debes reclamarlo. La ley está de tu parte.