Cursos del SEPE gratis y online en octubre de 2025: con certificado oficial y plazas limitadas
El organismo ofrece un amplio catálogo formativo dirigido a todos los niveles
Cristina Sebastián
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha lanzado este octubre una amplia y variada oferta de cursos online gratuitos. Estas formaciones están dirigidas a personas desempleadas, trabajadores en activo y autónomos. Además, al ser 100% online permiten compaginarlos con el trabajo o los estudios.
Cómo acceder
Se pueden consultar los cursos disponibles y realizar la inscripción a través de la página oficial del SEPE o en la plataforma de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). Algunos cursos requieren estar inscrito como demandante de empleo o contar con conocimientos previos. Por ese motivo se recomienda leer los requisitos de cada curso y consultar la disponibilidad, ya que algunas plazas son limitadas.
Cursos disponibles
La oferta es apta para todos los niveles y, además, al finalizar cada formación se otorga un certificado oficial que se puede añadir al currículum y puede ayudar en procesos de selección o promoción interna. Entre los cursos más demandados destacan:
- Competencias digitales para profesionales
- Contabilidad
- Gestión integral de Pymes
- Fundamentos del desarrollo web
- Edición Big Data
- ChatGPT: tecnología y aplicaciones en tu negocio
Ayudas económicas
La formación es gratuita, pero los inscritos pueden acceder a una ayuda económica complementaria si lo necesitan y cumplen con los requisitos demandados. Esta ayuda, financiada por fondos europeos, va dirigida principalmente a cubrir los gastos de tasas de exámenes o de materiales específicos.
