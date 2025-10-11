Una empleada de 65 años denuncia que aún no se puede jubilar: "Empecé a trabajar con 14"

En Europa, países como Dinamarca han aprobado una reforma donde la edad de jubilación aumenta de manera progresiva. La esperanza de vida aumenta y, por tanto, el gasto de pensiones se alarga durante más años. No obstante, muchos expertos cuestionan hasta qué edad se dispone de buena salud para seguir trabajando.

En este contexto, algunos economistas alertan que España podría elevar la edad de jubilación hasta los 70 años, siguiendo el modelo danés. Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona, aseguró que "Dinamarca ya ha empezado a cambiar la legislación y para 2040 será a los 70 años. España, no lo duden, seguirá el mismo camino".

En estos momentos, la edad de jubilación en España está ubicada en los 65 años, para aquellos trabajadores que hayan cotizado un mínimo de 38 años y tres meses. Por otro lado, si no has alcanzado la cotización mencionada, la edad requerida aumenta hasta los 66 años y ocho meses.

Sin embargo, la edad de jubilación se ampliará hasta alcanzar los 67 años en 2027. En este escenario, 'El Programa de Ana Rosa' ha atendido en su emisión a Vicky Pastor, una mujer de 65 años que denuncia no poder jubilarse, aunque lleve en el mundo laboral desde los 14 años.

"No me gustaba estudiar y mis padres me pusieron a trabajar con 14 años", recuerda la invitada. "He trabajado en muchas cosas, cuidando niños, ancianos, limpiando escaleras, he tenido un negocio propio...", relata Vicky.

Según sus palabras, le faltan dos años de cotización porque no había cotizado en todos sus anteriores empleos: "Antiguamente, los trabajos no eran como ahora. Cuando cuidabas los niños de otra persona, no te contrataban con seguro, limpiando tampoco. Mucho trabajo a las espaldas, pero poca cotización".

La trabajadora destaca que ahora mismo "tiene una buena salud", y que las personas que están en su misma situación se merecen "una jubilación un poco más alegre de lo que nos espera". De hecho, aprovecha su espacio en El Programa de Ana Rosa para reivindicarlo.

"Deberíamos poder jubilarnos a una edad en la que también podamos disfrutar un poquito, que no sea todo trabajar y trabajar", sentencia la invitada. Finalmente, reclama una solución para casos como el suyo: "Creo que habría que hacer una excepción y que nos tengan un poco en cuenta".