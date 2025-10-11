¿Tu empresa no te paga la nómina a tiempo? Esto es lo que puedes hacer

Cada mes, miles de trabajadores en España sufren el mismo problema: se acerca el final del mes y la nómina no llega. Algunos esperan unos días. Otros no se atreven a reclamar. Y hay quienes ni siquiera saben que esto es una infracción grave que puede denunciarse.

Según el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores, tienes derecho a cobrar puntualmente en la fecha habitual de pago. No es una cortesía de la empresa: es tu salario, y debe abonarse a tiempo.

Pero, ¿qué pasa si no lo hacen? ¿Y si el retraso se repite? En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber.

Tu empresa te debe dinero: ¿y ahora qué?

Si tu empresa no te paga la nómina en la fecha acordada, lo primero es no quedarte de brazos cruzados. Aquí te explicamos paso a paso qué puedes hacer, según la ley:

Un primer aviso por escrito es clave. Pregunta educadamente, pero con firmeza, cuándo se abonará la nómina y deja constancia del retraso. Esto puede ayudarte si el caso va más lejos. Si el retraso se repite, pon una denuncia. Puedes hacerlo online de forma anónima a través de la página del Ministerio de Trabajo. El artículo 29.3 del Estatuto indica que la empresa debe pagarte un 10% de interés anual por el retraso. Es decir, tu nómina impagada genera intereses a tu favor.

¿Tres nóminas sin cobrar? Puedes irte… y con indemnización

Aquí llega uno de los puntos más importantes: si te deben tres o más nóminas, puedes iniciar un autodespido justificado.

Este procedimiento está recogido en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, y te permite:

Finalizar el contrato

Cobrar una indemnización como si fuera despido improcedente

Tener derecho a paro

No necesitas que te despidan. Si no te pagan, puedes romper tú el contrato, legalmente y con todas las garantías.

Ojo: esto no es un favor, es tu derecho

Algunas empresas intentan retrasar pagos, pedirte paciencia o hacerte sentir culpable. Pero no te equivoques: si hay una nómina impagada, están vulnerando la ley.

Y si no reclamas, pierdes dinero cada mes. Además del sueldo, también estás dejando escapar los intereses, las cotizaciones correctas a la Seguridad Social, e incluso tu posibilidad de ir al paro si todo termina mal.