Evita una pensión baja: claves para cotizar bien y jubilarte a los 65

Muchas decisiones laborales que parecen inofensivas hoy pueden condicionar cuánto cobras y cuándo puedes retirarte. Te explicamos cómo evitar que tu pensión empeore sin darte cuenta.

Para jubilarte a los 65 años con el 100 % de la pensión pública, no basta con haber trabajado “mucho”. Hay cifras claras: necesitas 38 años y 6 meses cotizados (desde 2027) o al menos 37 años cotizados actualmente.

Si no llegas, tu edad de jubilación se retrasa a los 67 años o tu pensión se reduce. El problema es que muchas personas pasan años sin cotizar: periodos de desempleo sin subsidio, trabajo en negro o lagunas entre contratos. Todo eso resta tiempo a tu vida laboral y te aleja del retiro completo.

Si estás sin empleo ni cotización, puedes suscribir un convenio especial con la Seguridad Social. Aunque pagas una cuota mensual, esta fórmula te permite mantener tus derechos y suele salir más rentable que perder dos años de pensión.

Trabajar en negro perjudica tu futuro

Aceptar parte del salario en B o trabajar sin contrato es uno de los errores más graves para la jubilación. Puede parecer una ayuda económica puntual, pero a largo plazo supone perder dinero todos los meses… durante toda tu jubilación.

Un ejemplo real: Si cobras 400 € mensuales en negro durante 10 años, tu pensión podría reducirse hasta 150 € al mes.

Además, si trabajas sin cotizar, ese tiempo no se suma a tu vida laboral. Esto puede impedirte llegar a los 33 o 35 años de cotización exigidos para solicitar una jubilación anticipada, o dejarte sin acceso a una pensión completa a los 65.

Anticiparse demasiado puede salir caro

La jubilación anticipada es posible, pero tiene penalizaciones. Cuanto más tiempo adelantes tu retiro, más se reduce tu pensión. Sin embargo, no todos los meses restan igual.

Por ejemplo, jubilarse 21 meses antes puede suponer un gran recorte, mientras que si esperas y lo haces solo 18 meses antes, las penalizaciones son mucho menores. Una planificación adecuada puede ahorrarte cientos de euros cada mes, de por vida. La clave es conocer bien las reglas y elegir el momento adecuado.

Saber cómo evitar que tu pensión empeore no depende de grandes decisiones, sino de tener información clara y actuar a tiempo: