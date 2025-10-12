¿Cuántos años debo de tener cotizados para una incapacidad permanente?

El creador de contenido Empleado Informado, conocido por resolver dudas sobre derechos laborales en redes sociales y con cerca de un millón de seguidores en su cuenta, ha explicado en uno de sus últimos vídeos cuántos años hay que tener cotizados para poder acceder a una incapacidad permanente. Según detalla, existen dos requisitos principales. “El primero, y más conocido, es tener unas lesiones que te incapaciten para tu puesto de trabajo o cualquier otro”, señala el tiktoker.

En ese sentido, recuerda que “si estás incapacitado para desempeñar tu puesto de trabajo, recibirás una incapacidad permanente total”. En este caso, el trabajador “cobrará el 55 por ciento de su nómina o el 75 por ciento si es mayor de 55 años”. Por otro lado, añade que “si no puedes prestar servicios en ningún puesto de trabajo, te darán la absoluta”, lo que implica “cobrar el 100 por ciento de tu nómina”.

El segundo requisito está relacionado con los años cotizados, que dependen de la edad. “Si tienes menos de 31 años, debes tener un tercio de los años que han pasado entre que cumpliste los 16 y que sufres la lesión que te incapacita”, explica. “Por ejemplo, si lo sufres a los 28, debes tener cuatro años cotizados.”

En cambio, “si tienes más de 31 años, tendrás que tener cinco años cotizados y además un quinto de los años que pasen desde que tienes 20 años hasta que sucede esta incapacidad”. Como ejemplo, indica que “si te pasa a los 60, tendrás que tener ocho años cotizados”.