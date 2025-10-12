Los errores más comunes al hacer una donación a tus hijos
Qué evitar para que no se convierta en un problema legal
Hacer una donación a los hijos puede parecer un acto generoso y claro, pero también es terreno fértil para errores que luego provocan conflictos familiares o sanciones fiscales. A través de su cuenta de TikTok, David Jiménez, alerta sobre despistes frecuentes que conviene conocer para no lamentarse después.
Primero conviene recordar un principio clave: toda donación en vida puede afectar el reparto de la herencia. El Tribunal Supremo ha dejado claro que cuando hay herederos forzosos, las donaciones hechas antes del fallecimiento deben incluirse al dividir el patrimonio, sin importar lo temprano que se hayan realizado.
No indicar si la donación es colacionable o no
Cuando no se especifica nada, la donación se entiende como colacionable: es decir, que su valor se debe restar en el reparto final de la herencia para ajustar la legítima entre todos los herederos. Para evitar ese conflicto, la escritura debe decir expresamente que la donación es “no colacionable” si esa era la intención.
No tener en cuenta las diferencias fiscales según la comunidad autónoma
El Impuesto sobre Donaciones (parte del Impuesto de Sucesiones y Donaciones) varía mucho entre comunidades. Un donativo puede considerarse muy barato o muy caro, según dónde esté el bien o dónde resida el donatario.
Donar una vivienda, por ejemplo, puede implicar varios impuestos:
- Impuesto de Donaciones en la comunidad territorial del inmueble
- Plusvalía municipal (ganancia por el terreno urbano)
- Declaración de ganancia patrimonial en el IRPF del donante si el bien ha revalorizado
Muchas familias ignoran que estos costes pueden superar el valor que esperan “regalar”.
Disfrazar la donación como préstamo
No es raro ver padres que transfieren grandes sumas o propiedades y argumentan que es un préstamo. Pero la Agencia Tributaria parte de que esas transferencias son donaciones presuntas, salvo que se demuestre lo contrario.
Pensar que se puede dejar fuera a un heredero forzoso
Un donante podría intentar favorecer a un hijo y no donar nada al otro. Pero la jurisprudencia y la normativa limitan esta libertad si hay herederos forzosos — hijos, descendientes. Las donaciones deben computarse al repartir y no pueden vulnerar la legítima legal.
Olvidar formalizar correctamente la donación
Para que la donación surta efectos plenos y el donatario pueda inscribir bienes como una vivienda, debe aparecer en escritura pública ante notario y luego registrarse. Si no, el beneficiario puede encontrarse con que no puede usar, vender o disponer del bien como esperaba.
Donar a los hijos no es un trámite ligero. Lo más seguro es hacerlo con asesoramiento profesional, redactar la escritura con todos los matices legales y verificar los costes antes de firmar.
