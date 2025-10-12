Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

David Jiménez, abogado, explica los 10 gastos que te permite deducir hacienda si vas a vender una casa "para pagar lo menos posible"

Un vídeo viral de TikTok nos cuenta que permite descontar Hacienda al propietario que decide vender su vivienda

Evita imprevistos con Hacienda: este es el límite fiscal para donaciones familiares

Evita imprevistos con Hacienda: este es el límite fiscal para donaciones familiares

Evita imprevistos con Hacienda: este es el límite fiscal para donaciones familiares / Eva Abril

Mariona Carol Roc

Vender una casa es inevitable en muchas ocasiones, bien sea por motivos personales o económicos. Sin embargo, la cantidad de dinero que el propietario recibe, también conlleva retenciones de Hacienda por esta importante transacción. David Jiménez, un asesor inmobiliario detalla en TikTok los 10 gastos que hacienda permite deducir para pagar menos impuestos en el año de esta operación inmobiliaria.

Los 10 gastos que puedes deducir

Según el vídeo, los gastos deducibles incluyen:

  • La comisión de la inmobiliaria encargada de la venta.
  • Los gastos de notaría y gestoría, necesarios para formalizar la operación.
  • Los costes de cancelación de la hipoteca, si la vivienda aún tenía un préstamo pendiente.
  • El certificado de eficiencia energética, obligatorio para vender un inmueble.
  • La publicidad o las fotografías profesionales, siempre que las haya pagado el propietario.
  • Los honorarios de abogados, en caso de haber contratado asesoramiento legal.
  • El ITP o el IVA que se pagó en la compra original del inmueble.
  • La plusvalía municipal.
  • Los gastos del registro de la propiedad.

Noticias relacionadas y más

@davidjimenezabogado 10 Gastos que te permite hacienda deducir, para pagar menos ✅Escribe CASA en los comentarios y vemos tu caso Sígueme @davidjimenezabogado Contacto: https://eyco.es/#contact-form ♬ sonido original - @davidjimenezabogado

Atención si la casa estuvo alquilada

Además, el video hace hincapié y recuerda un detalle muy importante: si la vivienda había estado alquilada antes de la venda, se debe hacer un ajuste específico para tributar correctamente ante hacienda.

TEMAS

Tracking Pixel Contents