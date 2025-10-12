Gonzalo Bernardos estalla contra los 'gurús' inmobiliarios: “No os dejéis engañar por charlatanes de feria que dicen que con un salario de 2.000 euros han podido comprar 6, 8 o 17 pisos”

Las redes sociales se han convertido en una herramienta más a la hora de planificar nuestra economía, ofreciendo gran cantidad de consejos y 'tips' sobre dónde invertir y cómo obtener la mayor rentabilidad posible con nuestro dinero. En estas plataformas proliferan los perfiles de inversores en todo tipo de activos —desde inmuebles hasta criptomonedas— que prometen grandes retornos con inversiones mínimas, a menudo sin advertir sobre los riesgos que conllevan.

En el contexto actual, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la población en España. La escasez de oferta y los elevados precios dificultan que muchas familias puedan comprar una casa, especialmente cuando su capacidad de ahorro es limitada por los bajos salarios. Esta situación ha dado lugar a un mercado en el que no faltan inversores que buscan obtener beneficios a través de la compra y venta de inmuebles.

En redes sociales es frecuente encontrar perfiles de “gurús” que animan a destinar los ahorros a la compra de una vivienda para ponerla en alquiler y generar ingresos. La idea que promueven es sencilla: con el dinero acumulado a través de los alquileres, se puede reinvertir y adquirir otro inmueble, repitiendo el proceso con un esfuerzo aparentemente mínimo.

La contundente respuesta de Gonzalo Bernardos

Ante esta situación, el economista Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona y colaborador habitual de programas de actualidad, ha advertido del peligro de estos 'falsos' furús del sector inmobiliario que, a través de sus redes sociales o conferencias, aseguran haber creado patrimonios enormes partiendo de un salario normal.

"No os dejéis engañar por charlatanes de feria que dicen que con un salario de 2.000 € han podido comprar 6, 8 o 17 pisos gracias al endeudamiento con el banco. Si han conseguido crédito, es para la compra de uno. Hay dos posibilidades: no los tienen o el dinero lo ha puesto su familia", ha sentenciado Bernardos en su cuenta personal de X.

Y es que según el experto, con ingresos medios y sin respaldo familiar parece imposible acumular tantas viviendas mediante una deuda con el banco. Este tipo de gurús venden una imagen distorsionada del mercado inmobiliario, alimentando la ilusión de que cualquiera puede enriquecerse rápidamente y obviando los requisitos estrictos de ahorro previo, ingresos estables e historial crediticio que imponen los bancos.