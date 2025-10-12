Un hostelero es tajante con los que no pueden enfrentar los gastos: "Que cierren y se vayan a su casa"

El sector de la hostelería es uno de los más complicados incluso a día de hoy. No son pocos los que han criticado a los empresarios de no respetar los derechos laborales de los empleados, ni tampoco son pocos los hosteleros que se han quejado de la subida de precios de todo y el aumento de gastos a los que se tienen que enfrentar sin remedio. Pero parece que incluso aun así, el hostelero Carmelo Rojas lo tiene claro.

En el año 2022, el programa "Equipo de investigación" estuvo investigando este mismo tema y entrevistaron a Carmelo, quien aseguró tener enfrentarse a gastos de 24.000 euros mensuales, donde tuvo que prescindir de varios camareros y hasta de unn cocinero para hacer frente a estas cifras. Aun así, se asegura que se sus empleados cobren 1.400 euros mensuales por 8 horas de trabajo diarias.

El hostelero fue muy tajante en sus declaraciones desde el principio: "No tengo vacaciones, no tengo días libres, vivo para el negocio, para que podamos vivir las cuatro familias", aseguró. "Hay muchos hosteleros que se aprovechan y pagan en negro. El que esté que esté y el que no que cierre y se vaya a su casa", zanjó.

Desgraciadamente, la realidad del sector de la hostelería sigue siendo otra. Si bien ha evolucionaod mucho para bien en los últimos años, sigue siendo un sector bastante complicado donde muchos trabajadores no tienen unos derechos laborales dignos o los propios empresarios enfrentan numerosas dificultades.