Un suizo elige España para pasar su jubilación por sus precios: "Con mi pensión de 1.400 euros y la de mi mujer, sería imposible vivir en Suiza"

Málaga se ha posicionado en los últimos años como uno de los destinos favoritos de los ciudadanos de todo el planeta no solo para pasar las vacaciones, sino también donde retirarse y disfrutar de la jubilación atraídos por el estilo de vida, el clima y los precios más asequibles que en sus países de origen. Es lo que le ha ocurrido a Cristoph Jenny y su mujer, dos suizos que decidieron trasladarse a la provincia de Málaga cuando se jubilaron para vivir en un territorio del que estaban "enamorados".

"En los años 90, mientras trabajaba en Madrid durante cuatro años, siempre nos decíamos que en el futuro viviríamos en España", ha relatado el hombre en el programa 'Y ahora Sonsoles'. Portando orgulloso la camiseta del club de su nueva patria, Málaga, Jenny ha explicado que la elección de la provincia costera fue gracias a unos amigos que vivían en el municipio de Frigiliana y que, tras visitarlo, tuvieron claro que este debía ser su nuevo hogar: "Y ha sido un acierto total".

Los motivos por los que este jubilado suizo decidió trasladarse a Málaga

No solo por la gente, la belleza del territorio, su gastronomía y su cultura sirvieron de impulso para que esta pareja jubilada decidiera trasladarse a Málaga, sino también la diferencia de precios con respecto a Suiza. "Con mi pensión de 1.400 euros y la de mi mujer, que cobra lo mismo que yo, sería imposible vivir en Suiza", ha recalcado el varón, que vio reducida la cuantía de su pensión al jubilarse con antelación.

Y como ejemplo del motivo por el que no podrían subsistir con 2.800 euros, el suizo ha explicado que en su país paga 1.500 euros al mes solo por el seguro médico. "Y del alquiler ni hablar. Ni de la comida. Es imposible", ha añadido el hombre, que ha asegurado que su hija, que sigue residiendo en su país de origen, paga 3.500 euros al mes por su vivienda

La diferencia de precios entre Suiza y Málaga

"Hay que multiplicar todo por cuatro para ver la diferencia entre España y Suiza, tanto los ingresos como los gastos", ha afirmado Jenny, a lo que uno de los colaboradores del programa ha apuntado que mientras que en España el salario medio se sitúa en 2.200 euros, en Alemania es de 4.200 euros y, en Suiza, de 8.000 euros.

Una diferencia de salarios y gastos que afecta a cada aspecto de la vida de estos jubilados, lo que les hizo tener claro que, en el momento de su jubilación, querían trasladarse a España ya que, con su salario, iban a conseguir "vivir bien".

"En Suiza, un menú diario cuesta a partir de 20 euros y, para cenar en un restaurante decente, tienes que pagar unos 50 o 60 euros por persona, sin exagerar. Y eso sin beber vino, porque con eso es con lo que te clavan", ha añadido. Ahora, disfruta no solo de la belleza de uno de los enclaves más visitados y admirados de Málaga, Frigiliana, sino de sus precios más asequibles.