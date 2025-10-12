Ojo con esta "trampa" cuando estás de baja médica en tu trabajo

El abogado laboralista Juanma Lorente, conocido en redes por su contenido divulgativo sobre derechos laborales, advierte en uno de sus últimos vídeos sobre una práctica todavía habitual en algunas empresas cuando un empleado se encuentra de baja médica.

Según explica Lorente, el engaño comienza con una llamada del jefe interesándose por la situación del trabajador: “Te pregunta cómo estás y cuánto te queda de baja. Si le dices que te queda bastante, te intenta convencer de que mientras estés de baja pases a la Seguridad Social o a la Mutua para cobrar, porque tenerte de alta le cuesta mucho a la empresa.”

El abogado desmonta esta estrategia, que presenta como una “trampa de manual”: “Pasar a la Mutua o a la Seguridad Social mientras estás de baja es, literalmente, cobrar el paro. Irás agotando tu prestación y, cuando te recuperes, la empresa probablemente no te vuelva a contratar.”

Lorente recuerda además que, si el trabajador no demanda tras ser despedido, pierde la posibilidad de reclamar más adelante: “Cuando hayan pasado los meses y te hayas recuperado, habrás agotado el paro y no podrás exigir nada.”

El mensaje del abogado laboralista a través de sus redes sociales es claro: no ceder ante esta práctica, hoy derogada, que puede derivar incluso en un despido improcedente.