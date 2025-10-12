¿Te van a quitar dinero de la nómina en 2026? Esto es lo que pasará con el MEI

Aunque no se trata de un nuevo impuesto, el MEI sí te quita dinero cada mes. Desde 2023, los trabajadores en España están pagando una cotización extra a la Seguridad Social que irá subiendo progresivamente hasta 2029. En 2026, esta cantidad será mayor, y aunque no a todo el mundo le afectará igual, algunos podrían perder hasta 95 euros al mes.

Este cambio ya está en marcha y afecta a todos los trabajadores por cuenta ajena. A continuación te explicamos cómo funciona, cuánto podrías perder y por qué se aplica.

¿Qué es el MEI y por qué te descuentan dinero de la nómina?

El MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) es una medida aprobada por el Gobierno que obliga a pagar más a la Seguridad Social. El objetivo es reforzar el sistema público de pensiones de cara al futuro, especialmente cuando se jubilen los nacidos en la época del baby boom (años 60 y 70).

Aunque no aparece como "MEI" en tu nómina, se descuenta directamente dentro de las cotizaciones sociales. No es un impuesto directo, pero funciona de forma parecida: te reduce el salario neto sin que tú puedas decidirlo.

Desde 2023, el MEI ha empezado a aplicarse con un pequeño porcentaje. Cada año sube un poco más, y en 2026 llegará al 1,2 % de la base de cotización, lo que implica más dinero descontado.

¿Cuánto te van a quitar realmente?

El descuento depende de tu sueldo. A continuación, algunos ejemplos:

Si cobras 1.500 euros brutos , el descuento del MEI será de unos 3 a 4 euros al mes .

, el descuento del MEI será de . Si cobras 2.500 euros brutos , te descontarán unos 8 a 10 euros al mes .

, te descontarán . Solo con sueldos brutos de más de 6.000 euros, el impacto puede acercarse a los 95 euros mensuales, sumando lo que paga la empresa y lo que se retiene al trabajador.

Lo importante es que el MEI va subiendo cada año hasta 2029, por lo que el impacto sobre el salario también crecerá.

¿A dónde va ese dinero?

Todo lo recaudado con el MEI se destina al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, también conocido como "la hucha de las pensiones". Este fondo servirá para cubrir el gasto cuando haya más personas jubiladas que trabajadoras, algo que ocurrirá en las próximas décadas.