Cómo hacer un testamento bien hecho y evitar problemas

Hacer un testamento no es un gesto de desconfianza, sino de responsabilidad. Permite dejar organizados tus bienes y decisiones para que tus seres queridos no tengan que enfrentarse a trámites complicados o desacuerdos. En España, según datos del Consejo General del Notariado, más de 700.000 personas formalizan su testamento cada año, aunque todavía muchas mueren sin hacerlo, lo que obliga a recurrir a la llamada sucesión intestada, en la que la ley decide quién hereda.

El abogado David Jiménez, insiste en que redactar un testamento “no es un trámite frío ni caro: es una forma de proteger a tu familia y dejar las cosas claras antes de que sea demasiado tarde”.

Los tipos de testamento más comunes

Existen tres modalidades principales:

Abierto: se hace ante notario, quien redacta el documento y lo registra oficialmente. Es el más utilizado y el que ofrece mayores garantías legales.

se hace ante notario, quien redacta el documento y lo registra oficialmente. Es el más utilizado y el que ofrece mayores garantías legales. Ológrafo: escrito a mano por la persona interesada, con fecha y firma. Aunque válido, puede generar problemas si no se interpreta bien o si se pierde.

escrito a mano por la persona interesada, con fecha y firma. Aunque válido, puede generar problemas si no se interpreta bien o si se pierde. Cerrado: se entrega al notario en sobre sellado, sin que conozca su contenido. Se abre tras el fallecimiento del testador.

El testamento abierto es la opción más segura, ya que evita errores de forma y garantiza que todo quede correctamente inscrito.

Qué debe incluir un testamento bien hecho

Un testamento debe recoger tres aspectos esenciales: quién hereda, qué bienes se reparten y en qué proporciones. Además, debe redactarse con claridad, sin tachaduras y con identificación completa de las personas que aparecen en él.

Otros elementos importantes son:

La fecha y firma , para acreditar su validez.

, para acreditar su validez. La capacidad legal del testador: debe tener más de 14 años y encontrarse en plenas facultades mentales.

del testador: debe tener más de 14 años y encontrarse en plenas facultades mentales. La libertad de decisión, sin presiones ni coacciones.

También se pueden añadir cláusulas específicas, como qué hacer si uno de los herederos fallece antes, quién se encargará de los hijos menores o incluso el destino de las mascotas.

Cuánto cuesta y cuándo conviene hacerlo

El coste medio de un testamento ante notario en España ronda los 60 euros, según el Colegio Notarial. Es un gasto pequeño en comparación con los problemas que puede evitar después. No existe una edad mínima ideal para hacerlo, pero sí un consejo general: redactarlo cuando haya algo que repartir o personas que proteger.

El documento se puede modificar o revocar tantas veces como sea necesario. Si cambian las circunstancias —un matrimonio, un divorcio, el nacimiento de un hijo o la compra de una vivienda— conviene revisarlo para mantenerlo actualizado.