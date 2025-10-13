Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si la empresa no te responde en 15 días, tu conciliación laboral se tiene que aprobar”

En muchas ocasiones, los trabajadores desconocen que tienen derecho a solicitar medidas de conciliación laboral y familiar. Pero lo más importante que explica el abogado Juanma Lorente en su cuenta de Instagram es que, si la empresa no responde en un plazo de 15 días naturales, la solicitud se considera aprobada automáticamente. Esto lo recoge el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, y es una herramienta clave para proteger a quienes deben cuidar de hijos, familiares dependientes o personas mayores.

Solicitudes sin respuesta

Para ilustrar este derecho, Lorente comparte el caso real de un trabajador de un aeropuerto que pidió un traslado laboral debido a que su padre tenía un grado de dependencia de nivel 3, con un 76 % de discapacidad, y nadie más en la familia podía hacerse cargo de él. La madre, además, era una persona de edad avanzada y no estaba en condiciones de prestar esos cuidados. El trabajador presentó hasta cinco solicitudes de conciliación familiar a su empresa… y nunca recibió respuesta.

15 días de margen

Aquí es donde entra en juego el artículo 34.8. Este precepto legal reconoce que los trabajadores pueden adaptar su jornada laboral para atender responsabilidades familiares. Estas adaptaciones pueden incluir cambios de turno, trabajo remoto, jornadas continuas o incluso traslados. La empresa está obligada a negociar durante un máximo de 15 días naturales desde la presentación de la solicitud. Si no responde, se aplica el silencio positivo, lo que quiere decir que se entiende que la empresa ha aceptado la solicitud del trabajador.

Todo lo que debes saber sobre el derecho a la conciliación familiar. / INFORMACIÓN

En el caso mencionado, la empresa no contestó en ningún momento. Posteriormente, cuando el asunto llegó a juicio, alegaron que no había plazas disponibles en el otro aeropuerto y que las enfermedades del padre no eran tan graves. Sin embargo, el juez rechazó completamente estos argumentos y declaró que la empresa había vulnerado el derecho del trabajador a la conciliación. La sentencia fue clara: la falta de respuesta en 15 días implica la aprobación automática de la solicitud.

Indemnización

No solo se concedió el traslado solicitado, sino que la empresa fue condenada a pagar una indemnización de 7.500 euros por daños y perjuicios, al entender que el silencio de la empresa había causado un perjuicio directo y había vulnerado derechos fundamentales del trabajador. Este caso demuestra que la ley está del lado del trabajador, pero también que es imprescindible actuar: solicitar por escrito, guardar copia y reclamar si no se recibe respuesta.

Pasos para solicitarlo

El proceso es relativamente sencillo si se siguen los pasos correctamente. Primero, el trabajador debe presentar por escrito su petición de adaptación laboral. Luego, se abre un periodo de negociación de 15 días en el que la empresa puede aceptar, proponer una alternativa o rechazar la solicitud con justificación objetiva. Pero si no se recibe ninguna contestación, se debe considerar que la medida queda aprobada por silencio administrativo positivo. En ese caso, el trabajador tiene 20 días hábiles para acudir al Juzgado de lo Social y reclamar su derecho.

Juanma Lorente aclara que, si bien legalmente se entiende concedida la solicitud en caso de silencio, la empresa no te lo va a confirmar. Por eso, es imprescindible interponer una demanda ante el juzgado para que un juez reconozca formalmente el derecho a la conciliación. Este procedimiento es urgente, preferente y no requiere conciliación previa, lo que permite que la justicia actúe con rapidez. Además, la sentencia no admite recurso, por lo que se trata de una resolución definitiva.