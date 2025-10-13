Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Despedir a una persona por estar de baja con cáncer es lamentable e inhumano”

El experto en derechos de los trabajadores critica la situación vivida por una trabajadora enferma

Patricia Páramo

A veces, las empresas toman decisiones inhumanas, aunque estén dirigidas por personas. Detrás de cada acción empresarial hay alguien que firma, aprueba o permite ciertas decisiones, y eso hace aún más impactantes casos como el que denuncia el abogado laboralista Juanma Lorente en su canal de TikTok. Un caso real: una mujer fue despedida mientras se encontraba de baja médica por un cáncer de mama.

Lorente relata el caso de esta trabajadora que, mientras enfrentaba el tratamiento oncológico, recibió una carta de despido por parte de su empresa. El abogado califica esta decisión como “una de las más lamentables e inhumanas que se pueden tomar”, señalando que no se trata de una simple acción empresarial, sino de una resolución con consecuencias personales devastadoras. Para él, resulta escalofriante que alguien en su sano juicio pueda sentarse a firmar el despido de una persona en pleno proceso de lucha contra una enfermedad tan dura.

Despido con gran impacto emocional

El abogado recuerda que el cáncer de mama, además de afectar físicamente a quien lo padece, trae consigo un enorme impacto emocional, psicológico y económico. Que a todo ello se sume la noticia de haber sido despedida por la empresa donde trabajaba es, según Lorente, “horroroso e incomprensible”. Subraya que las empresas no son entes impersonales, sino que están formadas por seres humanos, y en este caso, alguien tomó conscientemente esta decisión.

El Tribunal Supremo ratifica que la indemnización por despido improcedente no puede incrementarse &quot;vía judicial&quot;

“Despedir a una persona por estar de baja con cáncer es lamentable e inhumano” / INFORMACIÓN

Sin embargo, la justicia existe y en este caso actuó. La mujer, asesorada correctamente, decidió denunciar a la empresa por despido improcedente, y el juzgado falló a su favor. El despido fue calificado como nulo, lo que no solo obliga a la empresa a readmitir a la trabajadora, sino también a indemnizarla con 30.000 euros por los daños causados.

@juanmalorentelaboralista ❌ ESTO ES INJUSTO Despiden a una trabajadora estando de baja por un cáncer. En este caso la justicia ha funcionado. Te lo cuento. Fuente: @noticiastrabajo #trabajo #laboral #despido ♬ sonido original - JuanmaLorente_Laboralista

Lorente insiste en la importancia de informarse y buscar apoyo legal cuando se produce una injusticia, especialmente en casos tan delicados como este. Además, recuerda que el despido de una persona en situación de baja médica por enfermedad grave puede ser considerado nulo, especialmente si vulnera derechos fundamentales como la igualdad y la no discriminación.

En este caso, el despido no solo fue inmoral, sino que también fue ilegal, ya que se produjo en un contexto de especial protección para el trabajador.

