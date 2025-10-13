Miguel Benito Barrionuevo, abogado laboralista, sobre el MEI: “Este impuesto te va a costar 300 euros al año”

Cada vez más trabajadores en España empiezan a notar pequeños descuentos en sus nóminas que no siempre comprenden. Uno de ellos es el MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, y aunque puede sonar complicado, el abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo lo explica de forma clara en su canal de TikTok. Según indica, este nuevo sistema de cotización ya está en marcha desde 2023 y supondrá un coste creciente para trabajadores y empresas hasta el año 2029.

¿Qué es el MEI?

El abogado comienza aclarando qué es exactamente el MEI: no se trata de un impuesto tradicional, pero en la práctica se siente como uno, ya que es una cantidad que se paga a través de las cotizaciones sociales. Su finalidad es clara: garantizar el pago de las pensiones futuras. En otras palabras, se está aportando hoy un extra para llenar la “hucha” de las pensiones, que deberá sostenerse cuando la generación del baby boom se jubile.

Aunque algunas personas creen que es una medida nueva, el MEI está en vigor desde enero de 2023 y se irá aplicando de forma progresiva. Cada año aumentará ligeramente el porcentaje de cotización, por lo que en 2026 costará más que ahora, y en 2029 más que nunca. Miguel Benito advierte que, si tienes un sueldo medio en España —alrededor de 25.000 euros brutos anuales—, este mecanismo ya te cuesta unos 280 euros al año, y en 2026 se acercará a los 300 euros. Para el 2029, con ese mismo salario, el coste será de aproximadamente 330 euros anuales.

Un abogado laboralista aclara todas las dudas sobre el MEI / INFORMACIÓN

Así se paga el MEI

Uno de los puntos que más confusión genera es cómo se paga el MEI, y aquí el abogado hace una aclaración importante. Se paga de dos maneras distintas. La primera es la que los trabajadores notan directamente: un pequeño descuento que aparece reflejado en la nómina, como parte de la cotización. Pero la segunda parte no aparece en la nómina del trabajador, aunque también sale de su salario real: es la que paga la empresa a la Seguridad Social a tu nombre, y aunque no se vea, ese dinero también te pertenece, porque la empresa lo destina a este fin en lugar de incluirlo en tu sueldo.

@empleado_informado Aclarando algunas dudas sobre el MEI Se ha vuelto hacer muy viral este impuesto a las cotizaciones , he querido aclarar algunos términos que creo que son importantes. Lo primero de todo es que y esto es una guerra particular que tengo yo y otros abogados laboralistas no se está explicando bien cuánto te va a costar. En la mayoría de vídeos o noticias que veo al respecto, solo se habla del porcentaje que tú como trabajador pagas a la Seguridad Social. Sin embargo, siempre se omite el porcentaje que paga la empresa a tu nombre también a la Seguridad Social. Hay que entender que este dinero sale directamente de tu salario. Ya que hay que entender qué salario es todo aquello que a ti te paga la empresa por tu trabajo. Si tu empresa no cotiza por ti a la Seguridad Social ese dinero no se lo quedarían te lo darían a ti para que lo gastes lo que consideres oportuno. Por lo tanto, a día de hoy, tú estás pagando un 0,13 reflejado en nómina y un 0,67 no reflejado en nómina, pero pagándolo igual al final y al cabo. No quiero entrar en el debate de si esto es mucho dinero o es poco, porque evidentemente las cotizaciones que tú pagas van destinadas a pensiones a desempleo a cubrir las bajas médicas y eso tiene un retorno. Yo lo que quiero que quede claro es que es un dinero que estás pagando tú no la empresa. A partir de ahí lo explicado en el vídeo. ¿ He conseguido aclarar estas dudas? ♬ sonido original - Empleado Informado

Miguel Benito recalca este punto: no hay que pensar que lo que paga la empresa es dinero "extra", sino que forma parte del coste total que implica contratar a un trabajador. Por tanto, aunque el MEI no se vea completo en la nómina, su impacto económico es real para el trabajador. Es dinero que, en lugar de ir a tu bolsillo, va directamente a financiar el sistema de pensiones. De ahí que, aunque técnicamente no sea un impuesto, se viva como tal.

Además, el letrado advierte que el coste del MEI seguirá aumentando cada año. Esto significa que los trabajadores verán cómo poco a poco se incrementan los descuentos y, aunque parezca una cantidad pequeña, en el acumulado anual supone varios cientos de euros. De hecho, en 2029, un trabajador con salario medio podría haber destinado más de 2.000 euros al MEI en siete años, sin tener en cuenta posibles subidas salariales o cambios en las bases de cotización.