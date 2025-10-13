Ignacio Solsona, abogado laboralista: "Para mejorar la pensión de jubilación hay que cuidar las cotizaciones"
El experto aconseja revisar varios aspectos para cobrar más cuando dejes de trabajar
Aunque a menudo se ve como algo lejano, pensar en la jubilación desde una edad temprana es clave para asegurarnos una pensión digna. La etapa de retiro debe ser una recompensa a años de esfuerzo, y para que eso suceda, es fundamental planificar y tomar decisiones que nos ayuden a maximizar la pensión que recibiremos. En su canal de YouTube, el abogado laboralista Ignacio Solsona ofrece consejos muy valiosos para quienes quieren llegar a la jubilación con la mejor situación económica posible.
Cuidar las cotizaciones
Uno de los puntos que más destaca el letrado es la importancia de cuidar las cotizaciones a la Seguridad Social. La pensión de jubilación se calcula en base a las cotizaciones de los últimos 25 años, pero lo cotizado durante toda la vida laboral también influye. Por ello, cuanto mayor sea la base de cotización y más años se trabaje, más alta será la pensión, siempre respetando los límites legales. En muchos casos, cambiar a un empleo con mejor salario o compaginar un trabajo por cuenta ajena con una actividad como autónomo puede mejorar significativamente las cotizaciones.
Cotizar y no trabajar
Además, Solsona recuerda que hay opciones para quienes no pueden trabajar, pero desean seguir generando derecho a pensión. Por ejemplo, el subsidio para mayores de 52 años incluye cotizaciones que cuentan para la jubilación. También quienes se ven obligados a dejar su empleo para cuidar a un familiar pueden pedir una excedencia por cuidado de familiares, que cotiza al 100% durante los primeros tres años. Si la persona no trabaja y cuida de alguien con dependencia reconocida, puede darse de alta como cuidador no profesional y cotizar por la base mínima o el 50% de ella si la dependencia es moderada.
Otro aspecto a tener en cuenta, según Ignacio Solsona, es la posibilidad de cotizar por los periodos de prácticas profesionales. Muchas personas han realizado prácticas no remuneradas o con baja cotización durante su juventud, y ahora tienen la opción de pagar esas cotizaciones retroactivamente.
Convenio especial
También es recomendable considerar la firma de un convenio especial con la Seguridad Social, especialmente en casos en los que se ha perdido el empleo o se ha reducido la jornada laboral. Este convenio permite mantener el nivel de cotización mediante pagos voluntarios, lo que ayuda a evitar una pensión más baja en el futuro. Cada caso debe analizarse individualmente, pero es una opción muy útil para no perder derechos adquiridos.
Para quienes desean jubilarse antes de la edad legal, el abogado recomienda optar, si es posible, por la jubilación parcial en lugar de la anticipada. Mientras que la jubilación anticipada conlleva penalizaciones en la pensión, la parcial suele ser más rentable económicamente, aunque requiere un acuerdo con la empresa. Algunos convenios colectivos obligan a la empresa a concederla, y actualmente es posible acceder hasta tres años antes de la edad ordinaria. Por ejemplo, alguien que se jubilaría a los 65 podría acceder a la parcial a los 62.
