Laura Lobo, abogada: "No es obligatorio repartir la herencia a partes iguales entre los hijos"

Una de las preguntas más frecuentes cuando se trata de herencias es si los padres están obligados a repartir sus bienes en partes iguales entre todos sus hijos. La abogada experta en herencias Laura Lobo, a través de su canal de Instagram, ha explicado que la respuesta es clara: no es obligatorio repartir la herencia a partes iguales entre todos los descendientes. El Código Civil español establece ciertas reglas, pero también ofrece libertad para decidir cómo se distribuyen dos tercios del patrimonio.

Lo que dice la ley sobre la herencia

Según explica Laura Lobo, el hecho de tener varios hijos no implica que todos deban recibir la misma cantidad de la herencia. Aunque todos ellos sean herederos forzosos, la ley sólo obliga a que se respete una parte mínima para todos los hijos, lo que se conoce como la legítima estricta, que representa solo un tercio de la herencia total. Esta parte sí debe dividirse por igual entre todos los hijos, sin excepciones.

El segundo tercio de la herencia se denomina tercio de mejora. Este también debe destinarse a los hijos o descendientes, pero, a diferencia de la legítima estricta, puede repartirse de forma desigual. Es decir, el testador puede decidir beneficiar a uno de los hijos por encima de los demás, otorgándole una mayor parte del tercio de mejora. Incluso es posible asignar todo ese tercio a un solo hijo y nada al resto, sin que ello suponga desheredar a nadie ni romper la legalidad.

Laura Lobo, abogada especialista en herencias, recuerda que no es obligatorio repartir la herencia a partes iguales entre los hijos. / Canva

El tercer y último tercio es el conocido como tercio de libre disposición, y como su nombre indica, puede dejarse a quien el testador desee. Puede ser un hijo, un amigo, un cónyuge o incluso una organización benéfica. Esta parte ofrece una libertad absoluta para decidir a quién beneficiar, independientemente de si es heredero forzoso o no.

Dos tercios de la herencia

Por lo tanto, dos tercios de la herencia pueden repartirse de manera desigual, lo que ofrece a los padres un amplio margen para tomar decisiones basadas en criterios personales. Algunas personas eligen beneficiar más a un hijo que ha cuidado de ellos durante la vejez, o que atraviesa una situación económica difícil. Otras prefieren premiar a quien ha colaborado más con el negocio familiar o quien ha mantenido una relación más cercana.

¿Puedo recibir más herencia por cuidar a mis padres?, una experta resuleve la duda / Eva Abril

Es importante tener en cuenta que este reparto desigual no implica una desheredación. La desheredación es un proceso legal completamente diferente y mucho más restrictivo, que solo puede aplicarse bajo ciertas circunstancias muy concretas, como el maltrato o el abandono. En este caso, lo que se está haciendo es simplemente usar la libertad que permite la ley para decidir cómo repartir los bienes entre los herederos.