El abogado Andrés Millán (Lawtips) alerta de la subida de cuotas de autónomos en 2026: “Cada año va peor”

El abogado con más seguidores de España en redes sociales, Andrés Millán, creador de la cuenta Lawtips, ha vuelto a encender las alarmas en TikTok con un vídeo que no ha dejado indiferente a los trabajadores por cuenta propia: “En 2026 subirán absolutamente todas las cuotas de autónomos si sale adelante la propuesta del Ministerio de Seguridad Social”.

El vídeo, que ya suma miles de visualizaciones, resume lo que muchos autónomos temían: una nueva subida de las cuotas entre 17 y 206 euros al mes, dependiendo del tramo de ingresos. Su explicación, directa y sin tecnicismos, ha generado un aluvión de reacciones. “Es un chiste que quien ingrese 700 euros tenga que pagar 200 y subiendo”, comentaba un usuario. Otros, más críticos, se preguntaban “¿y qué nos da a cambio?”.

Así quedarían las cuotas de autónomos en 2026

Andrés Millán, conocido por traducir el lenguaje jurídico de forma clara y comprensible para todos, explica que los autónomos con menos ingresos serán también los más golpeados. Aquellos que ganan menos de 670 euros mensuales pasarían de pagar 200 euros a 217 en 2026, una cifra que seguiría aumentando hasta alcanzar los 250 euros en 2028. En el caso de los profesionales con ingresos medios, situados entre 1.500 y 1.700 euros, la cuota actual de 294 euros subiría a 322, para situarse finalmente en torno a los 377 euros en 2028. Y para los autónomos con mayores rendimientos, los que superan los 6.000 euros al mes, el incremento sería aún más acusado: de 590 euros a 796 en 2026, hasta llegar a 1.200 euros mensuales dos años después.

Uno de cada tres autónomos no tendrá vacaciones este verano / Europa Press

Qué propone el Gobierno y por qué

Según la información oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la subida forma parte de un plan para reforzar el sistema público de pensiones y adecuar las cotizaciones a los ingresos reales.

El Gobierno plantea un modelo más progresivo: los autónomos con ingresos más altos aportarían más, mientras que los de menor base tendrían incrementos más suaves. El propósito, según el Ejecutivo, es equilibrar la carga contributiva y garantizar la sostenibilidad del sistema.

Sin embargo, la propuesta ha despertado una ola de preocupación entre asociaciones y plataformas de autónomos, que reclaman medidas de compensación y una aplicación más gradual. Desde ATA o UPTA hasta pequeños colectivos locales, el mensaje se repite: “Es desproporcionada, un sablazo”. Y es que, mientras el Gobierno defiende que la reforma busca “equidad y sostenibilidad”, muchos autónomos en redes sociales denuncian una realidad muy distinta: “En otros países los autónomos no pagan más de 50 euros”, recordaba un usuario.

Las nuevas tablas de cotización 2026–2028

Aunque la propuesta no es definitiva, las tablas orientativas presentadas por el Ministerio muestran incrementos en prácticamente todos los tramos. Los más afectados serían los profesionales con ingresos entre 2.000 y 4.000 euros, donde las cuotas crecerían de forma notable.

En total, la horquilla de cotización se ampliará entre los 217 euros mínimos y los 1.209 máximos, según el borrador.

La reacción en redes a la subida de las cuotas de autónomos

El vídeo de Lawtips se ha viralizado en cuestión de horas. En apenas 60 segundos, Andrés Millán logra lo que muchos informes no consiguen: que el autónomo medio entienda lo que está en juego. Su mensaje, sencillo pero contundente, resume el sentir de muchos autónomos: “Cada año va peor”.

La propuesta aún deberá debatirse con las asociaciones de autónomos antes de su aprobación definitiva, previsiblemente a finales de 2025. Mientras tanto, el sector mantiene la mirada puesta en el Gobierno, pidiendo transparencia y equilibrio para un colectivo que representa más de 3,3 millones de trabajadores en España.