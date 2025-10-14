¿Qué pasa si la empresa no te retiene IRPF? José Ramón López Martínez, asesor fiscal, tiene la respuesta

Uno de los temas que más dudas genera entre los trabajadores en España es el IRPF que aparece (o no) reflejado en su nómina. Muchos empleados dan por hecho que su empresa lo calcula correctamente, y no se plantean que puede haber errores. Sin embargo, según explica el asesor fiscal José Ramón López Martínez en uno de sus vídeos de TikTok, conviene revisar muy bien si la empresa está aplicando correctamente este impuesto.

El experto señala que es fundamental conocer tus derechos como contribuyente, y en especial, entender qué dice la Ley del IRPF sobre los errores en la retención del impuesto. La clave está en el artículo 99 de esta ley, donde se establece quién tiene la responsabilidad cuando la empresa no practica correctamente la retención del IRPF en la nómina del trabajador.

¿Qué pasa si mi empresa no me retiene IRPF?

José Ramón pone un ejemplo muy claro: imagina que has cobrado 25.000 euros en un año, pero tu empresa no te ha retenido absolutamente nada de IRPF. Es decir, durante todo el año, tu nómina ha llegado “limpia”, sin retención alguna. Algunos podrían pensar que han tenido suerte, o incluso que han cobrado más cada mes, pero esto no funciona así.

El asesor explica que lo que realmente ocurre es que no has hecho pagos a cuenta del impuesto, como sí hacen la mayoría de los trabajadores mes a mes con sus retenciones. Por tanto, cuando presentes la declaración de la renta, te aparecerá una cuota elevada a pagar, porque Hacienda no ha recibido lo que le corresponde durante el año.

¿Quién tiene la culpa: tú o la empresa?

Aquí es donde entra en juego el famoso artículo 99 de la Ley del IRPF. Este artículo señala que cuando la retención no se hubiera practicado o hubiera sido por un importe inferior al debido, por causa imputable exclusivamente al retenedor (la empresa), el trabajador podrá deducirse en su declaración de la renta la cantidad que debió ser retenida.

Dicho de otro modo, si el error es responsabilidad de la empresa, no te corresponde a ti pagar ese importe. Aunque no te lo hayan descontado durante el año, la ley te permite actuar como si sí te lo hubieran retenido, y será la empresa quien deba responder ante Hacienda.

Lo que Hacienda hará en ese caso

Cuando un trabajador se acoge a esta norma y declara correctamente que le debieron retener una cantidad que no se le aplicó, será la Agencia Tributaria quien reclame directamente a la empresa el dinero que no ingresaron. Por tanto, el trabajador no se verá perjudicado, siempre que pueda demostrar que la omisión fue culpa del empleador y no por un acuerdo fraudulento.

Esto no significa que estés completamente al margen: si la empresa no ha retenido porque tú lo solicitaste o fuiste cómplice del error, la responsabilidad puede recaer también sobre ti. Pero si simplemente la empresa no calculó bien el IRPF o se olvidó de aplicar la retención, la ley te protege.

¿Qué debes revisar en tu nómina?

Según recomienda el asesor fiscal, todos los trabajadores deberían revisar periódicamente sus nóminas para comprobar si les están aplicando correctamente el IRPF. Para ello, puedes utilizar herramientas como la calculadora de retenciones de la Agencia Tributaria, donde introduces tu salario, situación familiar y otras variables, y te indica el porcentaje de retención aproximado.

Si detectas que no se te está reteniendo nada, o que la retención es mucho menor de lo que debería ser, conviene comunicárselo a la empresa cuanto antes, para evitar sustos en la declaración de la renta.