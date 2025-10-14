¿Pueden embargarte el dinero de tu cuenta? Esto es lo que dice la ley y cuál es el límite

Muchas personas viven con el temor de que un día el banco pueda quitarles el dinero de su cuenta sin previo aviso. Este miedo, aunque comprensible, tiene matices importantes. En realidad, los bancos no pueden disponer de tu dinero libremente, salvo que exista una autorización expresa por tu parte o una orden judicial o administrativa que lo justifique. Y, aun en ese caso, existen límites y protecciones legales que impiden que te dejen sin recursos para vivir.

El embargo de una cuenta bancaria es un procedimiento legal mediante el cual una administración pública (como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social) o un juzgado puede ordenar la retención y extracción de fondos de una cuenta bancaria para saldar una deuda pendiente. Esta medida puede aplicarse tanto a personas físicas como jurídicas, y aunque es legal, debe realizarse siguiendo una serie de normas para evitar abusos o errores.

Lo bancos no pueden embargar directamente

Los bancos no tienen capacidad para embargar cuentas, ni siquiera si tienes una deuda con ellos. Solo pueden actuar como intermediarios, cumpliendo una orden que provenga de una autoridad competente, como un juzgado o un organismo de la Administración. De hecho, están obligados a notificarte inmediatamente cuando se recibe una orden de embargo, para que puedas ejercer tus derechos y, si procede, presentar alegaciones o recurrir la medida.

¿Cuál es el límite que me pueden embargar? / EPC

Además, el banco no puede dejar tu cuenta en números rojos para cubrir la deuda: el embargo solo afecta al saldo existente en el momento en que se recibe la orden, no a futuros ingresos ni genera descubiertos.

¿Cuál es el límite que me pueden embargar?

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece una serie de límites claros para proteger a las personas embargadas, especialmente cuando los fondos proceden de salarios, pensiones o ingresos mínimos. Por ejemplo:

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es inembargable . En 2025, el SMI es de 1.134 € brutos mensuales. Todo ingreso inferior a esa cifra no se puede tocar .

es . En 2025, el SMI es de 1.134 € brutos mensuales. Todo ingreso inferior a esa cifra . Lo que exceda del SMI puede ser embargado progresivamente :

: Hasta 2 veces el SMI: 30 %

Hasta 3 veces el SMI: 50 %

Hasta 4 veces el SMI: 60 %

Hasta 5 veces el SMI: 75 %

Más de 5 veces el SMI: 90 %

Si tienes cargas familiares , estos porcentajes pueden reducirse entre un 10 % y un 15 % .

, estos porcentajes pueden reducirse entre un . Además, si ya te han embargado la nómina o pensión, ese dinero no debería ser embargado nuevamente al llegar a tu cuenta bancaria.

Cuando una cuenta está embargada, el banco bloquea el saldo existente en el momento de recibir la orden. Si después ingresas dinero, en principio no se puede retener, salvo que exista una orden expresa de embargo a futuro, lo cual también es legal. En este caso, el banco bloqueará los fondos que vayan entrando, hasta cubrir la deuda o hasta que se levante la orden.