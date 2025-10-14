Fecha importante para los jubilados: a partir de este día sabrán cuánto sube la pensión

Cada año, millones de pensionistas en España esperan con atención una fecha clave: el momento en el que el Gobierno confirma cuánto subirá su pensión de jubilación. Esta subida se calcula en base al IPC (Índice de Precios de Consumo) y la cifra oficial no llega hasta bien entrado el mes de diciembre.

La confirmación oficial de la subida de las pensiones para 2026 llegará antes de que finalice 2025, aunque el dato clave para su cálculo se conocerá unos días antes. Desde la entrada en vigor de la Ley 21/2021, el sistema de revalorización de las pensiones contributivas y del Régimen de Clases Pasivas está vinculado al IPC medio interanual entre diciembre del año anterior y noviembre del año en curso.

Las fechas clave para la subida de la pensiones

El proceso para calcular la subida de las pensiones se concentra en cuatro momentos clave:

28 de noviembre de 2025 : el INE publicará el dato adelantado del IPC de noviembre , que permitirá hacer una estimación muy aproximada del porcentaje final de revalorización.

: el INE publicará el , que permitirá hacer una estimación muy aproximada del porcentaje final de revalorización. 12 de diciembre de 2025 : se publicará el dato definitivo del IPC armonizado , que se utilizará oficialmente para calcular la subida.

: se publicará el , que se utilizará oficialmente para calcular la subida. 1 de enero de 2026 : entra en vigor la nueva cuantía de las pensiones , con el ajuste correspondiente al IPC.

: , con el ajuste correspondiente al IPC. Finales de enero o primeros días de febrero de 2026: los pensionistas recibirán la pensión ya revalorizada, aunque los bancos podrían adelantar el pago.

Subida de las pensiones: las fechas clave / INFORMACIÓN

El mecanismo actual, recogido en la Ley 21/2021, establece que las pensiones se revalorizarán en función del IPC medio interanual entre diciembre y noviembre. No se toma el dato mensual de diciembre, sino el promedio de los 12 meses previos. Este método ya se ha aplicado en años anteriores con los siguientes resultados:

2022 : +2,5%

: +2,5% 2023 : +8,5%

: +8,5% 2024 : +3,8%

: +3,8% 2025: +2,8%

Para 2026, con datos hasta septiembre y una inflación controlada, la estimación actual ronda un 2,6 %, aunque dependerá de cómo se comporten los precios en octubre y noviembre. Si se confirma este dato, la pensión media contributiva, actualmente en 1.508,70 €, pasará a situarse en torno a 1.547,93 € mensuales, lo que supone casi 40 euros más al mes.

Cuándo se cobra la pensión revalorizada

La subida de las pensiones se aplica desde el 1 de enero de 2026, pero el primer pago actualizado se recibe a finales de enero o en los primeros días de febrero. Según la ley, las pensiones deben abonarse el primer día hábil del mes o antes del día cuatro. No obstante, muchas entidades bancarias suelen adelantar el pago entre el 24 y el 27 de cada mes.

Esto significa que muchos pensionistas podrían ver reflejada la subida antes de que acabe enero, dependiendo del banco en el que tengan domiciliada su pensión.

El dato adelantado del 28 de noviembre será una guía bastante fiable, pero no definitiva. Si en noviembre se produce una sorpresa inflacionaria, al alza o a la baja, el dato oficial del 12 de diciembre ajustará el porcentaje final.