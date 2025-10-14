Juanma Lorente, abogado laboralista: "Ir al gimnasio no es incompatible con estar de baja médica"

Muchas personas que están de baja médica viven con la sensación de que no pueden hacer prácticamente nada. Creen que deben permanecer encerradas en casa, evitando cualquier actividad fuera del domicilio, por miedo a que su empresa o la mutua lo consideren un fraude. Esta percepción tan extendida hace que, incluso cuando les vendría bien salir a caminar, ir al cine o hacer ejercicio suave, opten por no moverse de casa para no levantar sospechas.

Este miedo está especialmente presente cuando se trata de acudir al gimnasio. Hay trabajadores que, aunque el ejercicio les ayudaría en su recuperación, prefieren evitar cualquier actividad física por temor a que alguien los vea y piensen que están fingiendo. Pero según Juanma Lorente, abogado laboralista, esta creencia es errónea y, en muchos casos, ir al gimnasio no solo no está prohibido, sino que es recomendable.

El gimnasio no está prohibido durante una baja… dependiendo del caso

Lorente explica que hay muchas personas que evitan ir al gimnasio estando de baja porque creen que pueden ser despedidas si les ven allí. “Seguro que hay gente que no va al gimnasio estando de baja porque cree que le van a despedir si le ven allí… pero se están equivocando”, afirma con rotundidad. Y es que la baja médica no implica un confinamiento absoluto ni la prohibición total de hacer ejercicio físico.

El abogado detalla que, en algunos casos, hacer ejercicio es incluso parte del proceso de recuperación. Por ejemplo, si tienes una lesión muscular en la pierna que te impide desempeñar tu trabajo (como estar muchas horas de pie o cargar peso), eso no significa que no puedas trabajar en tu rehabilitación con ejercicios específicos en el gimnasio, siempre que estén adaptados a tu dolencia.

La clave está en la coherencia con la lesión

Según Lorente, lo más importante a la hora de evitar malentendidos o problemas con la empresa es que las actividades que se realicen durante la baja médica sean coherentes con el diagnóstico. Si te han dado la baja por una fractura en el brazo derecho y alguien te graba levantando pesas precisamente con ese brazo, es evidente que eso podría tener consecuencias negativas.

Ir al gimnasio estando de baja médica no está prohibido. / BERNABÉ

Salud mental y ejercicio

El abogado también se refiere a otro caso habitual: las bajas por trastornos de salud mental, como la depresión o la ansiedad. En estos supuestos, ir al gimnasio no solo es compatible con la baja, sino que puede ser altamente beneficioso. “Si estás de baja por salud mental, el gimnasio te vendrá bien”, señala. Hacer deporte mejora el estado de ánimo, reduce el estrés y favorece la recuperación, por lo que lejos de estar mal visto, puede ser un recurso terapéutico.

Además, en muchas ocasiones son los propios profesionales sanitarios quienes recomiendan realizar actividad física moderada como parte del tratamiento. Es decir, que la asistencia al gimnasio puede formar parte activa del proceso de curación y no debería generar ningún conflicto, siempre que esté justificada y no se realicen ejercicios contraindicados.

¿Qué puede hacer la empresa si sospecha de fraude?

Lorente también recuerda que las empresas tienen mecanismos legales para verificar si una baja médica está siendo utilizada de forma fraudulenta, como contratar detectives privados o pedir informes a la mutua. No obstante, recalca que el simple hecho de ir al gimnasio no es prueba suficiente de fraude, a menos que se demuestre que las actividades realizadas allí contradicen el diagnóstico médico.

Por eso, el abogado recomienda actuar con sentido común. Si estás en tratamiento, asegúrate de que las actividades que haces no obstaculicen tu recuperación ni puedan ser malinterpretadas. Y si tienes dudas, consulta con tu médico o pide un informe que acredite que cierto tipo de ejercicio es beneficioso para tu caso.