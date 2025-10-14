José Elías, empresario: "Cuando mi hijo tenía 14 años le di 1.000 euros para que los perdiera"

Los padres siempre buscan enseñar lo mejor posible a sus hijos, inculcarles valores, responsabilidad y prepararlos para los retos del futuro. Algunos lo hacen con charlas, otros con normas estrictas, y los hay que intentan ser ejemplo con sus propios actos. En todos los casos, el objetivo es el mismo: educar. Pero el empresario y millonario José Elías ha compartido en su cuenta de X (antes Twitter) una forma muy particular de hacerlo.

"Le di 1.000 € a mi hijo cuando tenía 14 años para hacer trading. Sabía perfectamente que los iba a perder", escribió el empresario. Su hijo Marc estaba fascinado con el mundo del trading y las inversiones online. En lugar de prohibírselo o advertirle con sermones, decidió permitirle aprender por las malas: experimentando en carne propia lo que significa perder dinero por inexperiencia.

El curso más caro… y más efectivo

Según relató José Elías, su hijo estaba convencido de que lograría beneficios. "Aunque me dijo que no me preocupase, que no los perdería…", añadió el empresario. Sin embargo, tal y como él anticipaba, al mes y medio el dinero había desaparecido. No solo lo perdió, sino que además fue víctima de un timo muy habitual entre los traders principiantes: las opciones binarias, un producto financiero de alto riesgo que muchos expertos consideran una estafa encubierta.

José Elías reconoce que le dio 1.000 euros a su hijo para que los perdiera. / INFORMACIÓN

Lejos de enfadarse o reprocharle el error, Elías interpretó la pérdida como una valiosa lección. "Le pagué el mejor curso de su vida. Le pagué el curso de perder dinero", escribió. Tras su experiencia, Marc aprendió conceptos fundamentales que ningún libro o vídeo en YouTube puede transmitir de la misma forma. Según su padre, ahora entiende lo que realmente significa la gestión del riesgo, desconfía de quien promete beneficios fáciles, sabe que el dinero rápido no existe y ha comprobado que los mercados no perdonan la falta de conocimiento

Invertir en errores, no solo en aciertos

El empresario concluye que esos 1.000 euros no fueron una pérdida, sino una inversión en educación. "Ha sido la mejor inversión en su educación", afirma rotundo. Y es que se trata de entender cómo funcionan los mercados financieros y cómo se mueve el mundo real: lleno de ofertas engañosas, promesas fáciles y trampas para quienes no tienen experiencia.

Este tipo de aprendizaje, como bien señala Elías, deja huella. Es emocional, impactante y, sobre todo, difícil de olvidar. En un mundo cada vez más digital, donde las oportunidades de inversión están a un clic, preparar a los jóvenes para enfrentarse a los riesgos es más necesario que nunca.