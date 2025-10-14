El “regalo” de la Seguridad Social a quienes tienen lagunas de cotización: así mejorará tu pensión

A la hora de calcular la pensión de jubilación, uno de los factores más determinantes es la cantidad de años y meses que una persona ha cotizado a la Seguridad Social a lo largo de su vida laboral. Cuanto mayores sean los ingresos por los que se ha cotizado, mayor será la pensión futura. Sin embargo, muchas personas han tenido etapas sin empleo o sin cotizar, lo que podría reducir considerablemente la cuantía final de su pensión.

Para evitar que estos periodos sin cotización penalicen demasiado, la Seguridad Social ha previsto un mecanismo corrector: la integración de lagunas. Esta herramienta permite "rellenar" los meses no cotizados dentro del periodo que se utiliza para calcular la base reguladora, protegiendo así la pensión de quienes han tenido carreras laborales intermitentes o parones por desempleo.

¿Qué es la integración de lagunas?

La integración de lagunas está regulada en el artículo 209.1.b) de la Ley General de la Seguridad Social, y su función no es sumar años para llegar al mínimo exigido para jubilarse, sino evitar que los periodos sin cotización reduzcan la base reguladora de la pensión. No debe confundirse con las cotizaciones ficticias, como las del cuidado de hijos o el servicio militar, que sí cuentan para alcanzar los años necesarios para acceder a la jubilación.

En términos sencillos, este sistema permite "rellenar" los meses sin cotización dentro del cálculo de la base reguladora de la pensión. Así, aunque una persona no haya trabajado durante ciertos meses, estos no se computan como cero, sino que se asigna un valor mínimo, ayudando a mantener el promedio de cotización.

¿Cómo se calcula la pensión y qué papel juegan las lagunas?

Actualmente, la pensión se calcula tomando como referencia las bases de cotización de los últimos 25 años (es decir, 300 meses), sumándolas y dividiendo el total entre 350. Las bases correspondientes a los dos años más recientes se utilizan en su valor nominal, mientras que las anteriores se actualizan con la inflación.

Cómo sumar cotizaciones extra / INFORMACIÓN

Si en esos 25 años hay meses sin cotizar, la media puede verse afectada y la pensión reducirse considerablemente. Para evitarlo, la Seguridad Social aplica este mecanismo de integración de lagunas de la siguiente forma:

Primeros 48 meses sin cotización : se integran con el 100 % de la base mínima de cotización vigente.

: se integran con el de cotización vigente. A partir del mes 49: se integran con el 50 % de esa misma base mínima.

En 2025, la base mínima de cotización es de 1.323 euros, por lo que incluso no habiendo trabajado durante un periodo, esos meses se computarán como si se hubiese cotizado por esa cantidad o por la mitad, dependiendo del número de meses afectados.

¿Quién puede beneficiarse de este “relleno” en su pensión?

Este mecanismo está pensado principalmente para los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social. Es decir, aquellos que trabajan por cuenta ajena. Para ellos, la integración de lagunas se aplica automáticamente en el cálculo de la pensión, sin necesidad de solicitarlo. Basta con que existan periodos sin obligación de cotizar, como desempleo sin subsidio o interrupciones laborales.

Sin embargo, no todos los trabajadores tienen acceso a esta medida. Los autónomos (RETA) quedan, en general, excluidos, salvo en una situación muy concreta: pueden integrar lagunas hasta seis meses después de un cese de actividad, y con una base menor (960,60 euros). También quedan fuera los trabajadores del Sistema Especial Agrario y empleados del hogar, en quienes solo se computan los periodos efectivamente cotizados.

Cambios previstos

Con la entrada en vigor del nuevo sistema dual de cálculo de pensiones en 2026, se contemplan mejoras importantes para las mujeres con carreras laborales interrumpidas por maternidad u otras responsabilidades familiares. En estos casos, podrán integrar hasta 60 meses (5 años) con el 100 % de la base mínima y 24 meses adicionales al 80 %, antes de aplicar el 50 %.

Los hombres también podrán beneficiarse si acreditan que sus lagunas de cotización se deben al cuidado de hijos. Por ejemplo, si redujeron sus cotizaciones un 15 % en los dos años posteriores al nacimiento o adopción de un hijo, o si dejaron de cotizar más de 120 días tras el nacimiento.