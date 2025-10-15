El abogado Juanma Lorente advierte: "Es posible que estés obligado a trabajar los fines de semana y no tengas ni idea"

Crees que libras el sábado. Que tu jornada es de lunes a viernes. Que el fin de semana es sagrado. Pero puede que no. Puede que, sin saberlo, tu contrato esconda una frase capaz de cambiarte los planes. Una cláusula en tu contrato que pasa desapercibida entre tecnicismos y firmas apresuradas, pero que te obliga legalmente a trabajar también sábados y domingos.

Así lo explica el abogado laboralista Juanma Lorente, conocido en TikTok por sus consejos relacionados con los derechos de los trabajadores. En su último vídeo, lanza un aviso que ha hecho temblar a más de un trabajador: “Es posible que estés obligado a trabajar los fines de semana y no tengas ni idea”.

La trampa está en la tercera cláusula de tu contrato

Lorente asegura que el truco suele esconderse en un punto concreto: la tercera cláusula. Esa que indica cuál es tu jornada de trabajo.

Puede parecer un simple formalismo, pero ahí se juega todo. En muchos contratos, donde debería poner “de lunes a viernes”, algunas empresas escriben “de lunes a domingo”. ¿Por qué? Porque así pueden modificar tus días laborales cuando quieran. Te dicen que solo trabajarás de lunes a viernes, tú confías, firmas... y cuando te piden ir el sábado, resulta que ya lo habías aceptado sin saberlo.

Aitana Solera

“La gente firma los contratos sin leerse”, alerta Juanma Lorente

Lorente lo dice sin rodeos: “La gente firma los contratos sin leerse”. Y esa costumbre puede salir muy cara.

Porque, aunque te prometan descanso el fin de semana, lo que vale es el papel que firmas. Si en esa tercera cláusula figura “de lunes a domingo”, la empresa puede exigirte que vayas el sábado, el domingo o ambos. Y, si no lo haces, podría considerarlo incumplimiento del contrato.

Sí, has leído bien: podrías perder tu empleo por no ir un domingo.

El momento en que descubres la trampa

Muchos trabajadores descubren esta situación cuando ya están dentro. Un viernes cualquiera, el encargado avisa: “Este fin de semana hay que venir”. Y tú protestas, recordando lo que te prometieron en la entrevista. Pero da igual. La empresa enseña el contrato y ahí está, negro sobre blanco: “de lunes a domingo”. No hay escapatoria. Firmaste.

Qué hacer si ya firmaste un contrato de lunes a domingo

Si ya caíste en la trampa, aún hay opciones. Lorente recuerda que puedes pedir una adaptación de jornada por motivos personales o familiares, amparado por el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. No es fácil, pero se puede intentar.

Lo importante, insiste, es no volver a firmar sin revisar. Detente un minuto antes de poner la firma. Lee cada línea. Pregunta. Y si algo no encaja, pide que lo modifiquen o consulta a un abogado. Una simple lectura puede ahorrarte fines de semana perdidos y disgustos innecesarios.

El vídeo de Lorente se ha llenado de comentarios de gente que ya pasó por eso. Trabajadores que confiaron, firmaron y acabaron haciendo turnos que nunca imaginaron. Algunos incluso reconocen que descubrieron la cláusula meses después, cuando ya no había remedio.

Y ahí está la enseñanza: el contrato no se firma, se lee. Cada palabra importa. Porque puede que en la entrevista te prometan descanso, pero si el papel dice “de lunes a domingo”, prepárate: la empresa puede llamarte un fin de semana… y tendrás que ir.