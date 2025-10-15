Maricel Peris, influencer: “Si tienes hijos en Holanda y trabajas allí puedes recibir una ayuda hasta que tengan 17 años”

Cada vez son más los jóvenes españoles que deciden emigrar a Países Bajos en busca de mejores oportunidades laborales y una mayor calidad de vida. En este contexto, muchas personas recurren a las redes sociales para compartir sus experiencias viviendo en el extranjero. Una de ellas es Maricel Peris, influencer catalana afincada en Holanda, que se ha vuelto viral en TikTok tras explicar con detalle las ayudas que el Gobierno neerlandés ofrece a las familias con hijos.

Maricel afirma que “en Holanda sí que pagan por tener hijos” y explica los tres tipos principales de ayudas familiares que existen en los Países Bajos, las cuales pueden acumularse y mantenerse hasta que los hijos cumplen los 17 años.

Una ayuda universal trimestral para todas las familias con hijos

La primera ayuda que menciona Maricel es una prestación universal que se concede a todas las familias con hijos menores de 18 años, sin importar los ingresos. Esta subvención se paga de forma trimestral y la cantidad varía según la edad del menor:

De 0 a 5 años: 261,70 euros por trimestre

De 6 a 11 años: 316,17 euros

De 12 a 17 años: 373,85 euros

Según Peris, esta ayuda se otorga automáticamente a todas las familias registradas legalmente en el país con hijos a su cargo, siempre que al menos uno de los progenitores trabaje o tenga residencia estable en los Países Bajos. “Esto es para todo el mundo, no importa cuánto ganes”, destaca.

Ayudas por tener hijos en Holanda. / Pxhere

Subsidio adicional para familias con bajos ingresos

Además de la ayuda universal, el sistema neerlandés contempla un segundo apoyo económico, esta vez específico para familias con ingresos reducidos. Tal como explica la influencer catalana, este subsidio complementa la prestación básica y está pensado para asegurar que todos los niños tengan las mismas oportunidades, sin importar la situación económica del hogar.

La cuantía de esta ayuda varía en función del número de hijos y los ingresos de la familia. Cuanto menos se gana y más hijos se tienen, mayor es el importe recibido. El objetivo es claro: reducir la desigualdad infantil y apoyar a las familias más vulnerables.

Ayuda para la guardería

La tercera ayuda que destaca Maricel está relacionada con el cuidado infantil. En un país donde el coste de las guarderías puede ser elevado, el Gobierno ofrece una subvención a las familias trabajadoras que necesiten este servicio. “Puedes pedir una ayuda para pagar la guardería si los dos padres trabajan”, indica.