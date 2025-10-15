Subida de las cotizaciones de los autónomos para 2026: qué cambia y cómo te afecta este "sablazo"

El Gobierno ha presentado una propuesta que podría cambiar significativamente el panorama para los autónomos en España a partir de 2026. Se trata de una subida de las cuotas mensuales que pagan estos trabajadores por cuenta propia, con incrementos que van desde los 11 hasta los 206 euros mensuales, en función de sus ingresos. Esta medida forma parte de una reforma más amplia del sistema de cotización, cuyo objetivo, según el Ejecutivo, es acercar las aportaciones de los autónomos a sus ingresos reales y reforzar el sistema público de pensiones.

El planteamiento del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantiene la estructura de 15 tramos de cotización basada en los rendimientos netos mensuales del autónomo. Cuanto más se gana, más se cotiza. En 2026, la cuota mínima quedaría fijada en 217,37 euros y la máxima alcanzaría los 796 euros. Para 2028, se espera que estas cifras aumenten aún más, hasta una horquilla de entre 252 y 1.209 euros mensuales. Un cambio que, según el propio Ministerio, busca una mayor progresividad, pero que ha sido calificado como un "sablazo" por muchas asociaciones de autónomos.

Los que menos ganan también pagarán más

Aunque el modelo tiene una lógica de progresividad, también afectará a los autónomos con menos ingresos. Aquellos con rendimientos inferiores a 670 euros al mes pasarán de pagar 200 euros a 217 en 2026, y hasta 250 en 2028. Según los cálculos del Ejecutivo, cerca del 40% de los autónomos se encuentran en estos tramos más bajos, por lo que el impacto será amplio. Para los que ganan entre 1.500 y 1.700 euros, la cuota subiría de los 294 actuales a 322 en 2026, y hasta 377 en 2028.

Así subirán las cuotas de los autónomos. / INFORMACIÓN

Los autónomos con rendimientos netos mensuales entre 2.000 y 4.000 euros serán algunos de los más afectados por esta subida. Por ejemplo, quienes ganen entre 3.620 y 4.050 euros verán su cuota aumentar desde los 593 euros actuales hasta los 799 en 2028. Y aquellos que superen los 6.000 euros mensuales podrían pasar de pagar 590 euros a 796 en 2026, y hasta 1.209 euros dos años después. Esta progresión ha generado malestar en el colectivo, que denuncia una presión fiscal creciente sin una mejora paralela en las prestaciones recibidas.

Reacciones del sector

Las asociaciones más representativas del colectivo, como ATA, UPTA o CEAT, han mostrado su rechazo o preocupación por la propuesta. ATA habla de "subidas desproporcionadas" y exige medidas compensatorias como ayudas, deducciones y mayor flexibilidad para nuevos autónomos. UPTA reclama transparencia en los cálculos y advierte que muchas pequeñas empresas no podrán soportar el aumento. CEAT, por su parte, pide que se alivie la carga administrativa y fiscal que soportan estos trabajadores y que no se cargue sobre ellos todo el peso de la sostenibilidad del sistema.

Cabe destacar que el plan aún no es definitivo. Las tablas y cifras que se han hecho públicas forman parte de un primer borrador que debe negociarse con las asociaciones de autónomos antes de su aprobación final, prevista para finales de 2025. En este proceso podrían introducirse ajustes, tanto en las cuantías como en los tramos o mecanismos de compensación.