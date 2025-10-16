Aviso para los autónomos: así pueden deducirse parte del alquiler y estos son los requisitos

Cada vez son más los autónomos que desarrollan su actividad profesional desde casa, una opción cómoda y económicamente viable. Pero surge una pregunta frecuente: ¿es posible deducirse parte del alquiler de la vivienda si se trabaja desde ella? La respuesta es sí, pero con condiciones muy concretas.

La clave está en la afectación parcial del inmueble a la actividad económica. Es decir, solo es deducible el gasto proporcional de aquella parte de la vivienda que se utiliza de forma exclusiva y continuada para trabajar. Esta zona debe ser claramente identificable y susceptible de un aprovechamiento separado del resto del domicilio. Por ejemplo, si utilizas una habitación de 10 m² en una vivienda de 50 m², podrás deducir hasta el 20% del alquiler mensual siempre que lo justifiques adecuadamente.

Contrato de alquiler

Otro aspecto esencial es que el contrato de alquiler esté a nombre del autónomo. Aunque la ley no exige expresamente este punto, en la práctica es un requisito casi imprescindible para que Hacienda acepte la deducción. Si el contrato está a nombre de otra persona (como la pareja o un familiar), será necesario demostrar documentalmente que el autónomo asume el gasto y que se utiliza parte del inmueble para fines profesionales.

Cómo justificar el alquiler

Para justificar el gasto del alquiler ante la Agencia Tributaria, no basta con trabajar desde casa. Hay que registrar el gasto en la contabilidad oficial del autónomo, conservar los justificantes de pago y aportar pruebas de la utilización profesional del espacio. Esto puede incluir el contrato de arrendamiento, facturas, planos del inmueble o incluso fotografías que muestren el área de trabajo. Hacienda valorará cada caso individualmente.

Ahora bien, ¿qué ocurre si no tienes una habitación exclusiva para trabajar? En ese caso, la deducción es mucho más complicada. Si utilizas una zona común del hogar, como el salón, y no puedes demostrar que hay una separación clara entre el uso profesional y el personal, Hacienda puede denegar la deducción. La normativa exige que el uso privado sea meramente accesorio o irrelevante, algo difícil de demostrar en espacios compartidos.

Además, esta deducción fiscal puede tener implicaciones para el arrendador. Si el casero aplica la reducción del IRPF por arrendamiento de vivienda habitual —que puede llegar hasta el 90% en zonas tensionadas—, podría perder ese beneficio si se demuestra que parte del inmueble se utiliza con fines profesionales. Aunque esto no impide que el autónomo aplique su deducción, conviene hablarlo con el propietario para evitar conflictos o malentendidos.

Deducción de otros gastos

Por otro lado, es importante saber que los autónomos que teletrabajan desde casa también pueden deducirse otros gastos relacionados con el hogar, como suministros de luz, agua, gas o internet. Gracias a una sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2025, se confirma que se puede deducir una parte del IVA de estos gastos, siempre que exista una afectación clara y proporcional a la actividad económica. Este fallo refuerza el criterio de proporcionalidad que aplica tanto al IVA como al IRPF.