Así puedes cobrar el IMV y el subsidio para mayores de 52 años a la vez: el Gobierno permite compatibilizarlos

Buenas noticias para los desempleados de más de 52 años. El Goberno permite cobrar a la vez el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el subsidio para mayores de 52 años, dos prestaciones clave gestionadas por la Seguridad Social y el SEPE, respectivamente, a la vez.

Subsidio mayores de 52 años

El subsidio para mayores de 52 años está dirigido a personas desempleadas que han agotado el paro y que cumplen con una serie de requisitos: haber cotizado al menos 15 años (con 6 de ellos al desempleo y 2 en los últimos 15 años), tener más de 52 años, estar inscrito como demandante de empleo y no superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, que en 2025 equivale a unos 888 euros mensuales. Este subsidio tiene una cuantía fija de 480 euros al mes y, lo más importante, cotiza a efectos de jubilación por el 125% de la base mínima, lo cual garantiza derechos futuros a pensión.

IMV

Por su parte, el Ingreso Mínimo Vital es una ayuda no contributiva pensada para personas y familias en situación de vulnerabilidad económica. Su cuantía se calcula en función del número de personas que forman la unidad de convivencia y los ingresos que esta perciba. Para una persona sola, el IMV garantiza en 2025 un mínimo de 658,81 euros mensuales, pero esta cantidad puede aumentar en función de la situación familiar (menores, personas con discapacidad, etc.).

Compatibilizar ayudas

Desde 2025, ambas prestaciones pueden cobrarse al mismo tiempo, siempre que se cumplan los requisitos económicos y de patrimonio que exige cada una. ¿Cómo funciona esto en la práctica? El subsidio del SEPE se cobra íntegramente, y el IMV actúa como complemento hasta alcanzar el nivel de renta garantizado. Por ejemplo, si una persona sola cobra los 480 € del subsidio, la Seguridad Social le complementará con 178,81 € adicionales del IMV, alcanzando así los 658,81 € mensuales.

Esta compatibilidad no solo mejora la renta mensual de muchas personas mayores sin empleo, sino que mantiene el derecho a cotizar para la jubilación gracias al subsidio. Además, al tratarse de una prestación que se ajusta a los ingresos del beneficiario, el IMV no se pierde si se cobra el subsidio, sino que se reduce o aumenta en función de la situación económica del hogar. Esta medida está diseñada para adaptarse a cada caso, actuando como un “colchón de seguridad” económico.

Cómo pedir ambas ayudas

Para solicitar ambas ayudas, hay que realizar los trámites por separado: el subsidio se gestiona a través del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), mientras que el IMV se solicita en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Es importante presentar toda la documentación requerida, como acreditación de ingresos, datos de convivencia y situación patrimonial. También es aconsejable consultar las webs oficiales o pedir cita previa en las oficinas, ya que los procedimientos pueden variar ligeramente según la comunidad autónoma.