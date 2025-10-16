Diferencias entre la jubilación en España y Francia: lo que debes saber según Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social

La jubilación es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, y aunque España y Francia son países vecinos, sus sistemas de pensiones presentan diferencias clave. Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social en España, ha explicado en su canal de YouTube cómo funcionan ambos modelos, destacando similitudes en la estructura general, pero también contrastes importantes en la edad, cálculo y complejidad de las pensiones.

En primer lugar, tanto el sistema español como el francés son sistemas de reparto. Esto significa que las cotizaciones que realizan los trabajadores en activo no se guardan para su propia jubilación, sino que se utilizan para pagar las pensiones de los actuales jubilados. Es un sistema basado en la solidaridad entre generaciones. Sin embargo, el modelo francés introduce una mayor complejidad con un sistema mixto: por un lado, una parte contributiva como en España, y por otro, un sistema de puntos que complementa la pensión.

En España, el sistema es contributivo, de reparto y universal. La parte contributiva implica que cuanto más se haya cotizado (en tiempo y en base de cotización), mayor será la pensión. Es un sistema que recompensa las largas carreras laborales. Además, su carácter universal permite que aquellas personas que no han cotizado lo suficiente también puedan recibir una pensión no contributiva, si cumplen determinados requisitos de edad, residencia e ingresos.

Diferencias entre la jubilación en España y Francia. / INFORMACIÓN

Por su parte, en Francia, además de la parte contributiva básica, existe un sistema de puntos, en el que los trabajadores acumulan puntos a lo largo de su vida laboral en función de lo cotizado y otras variables. Al llegar a la jubilación, esos puntos se convierten en euros aplicando un valor establecido por el Estado. Esta segunda capa hace que el sistema francés sea más complicado de entender y gestionar, pero también más flexible a la hora de adaptarse a diferentes situaciones laborales.

Pensiones medias de jubilación

En cuanto a los importes medios de pensión, también hay diferencias notables. En España, la pensión media de jubilación se sitúa actualmente en 1.311 euros mensuales, mientras que en Francia es más elevada, con una media de 1.600 euros al mes. Esta diferencia puede explicarse, en parte, por las distintas estructuras laborales, salarios medios y años de cotización requeridos en cada país.

Los requisitos para obtener la pensión completa también varían. En España, para cobrar el 100% de la base reguladora, se exigen 37 años y 3 meses cotizados (en 2025), aunque esta cifra irá aumentando hasta llegar a los 38 años y 6 meses en 2027. En Francia, en cambio, se requieren 42 años de cotización para acceder a la pensión completa, aunque este periodo también podría verse modificado en futuras reformas, dada la presión económica del sistema.

Edad de jubilación

En cuanto a la edad legal de jubilación, hay un contraste muy llamativo. En España, la edad ordinaria es actualmente de 66 años y 8 meses, y se incrementará hasta 67 años en 2027, salvo que se hayan cotizado al menos 38 años y 6 meses, en cuyo caso es posible jubilarse a los 65 años. En Francia, la edad legal de jubilación es todavía de 62 años, aunque existe un fuerte debate político y social sobre elevar esa edad, debido al envejecimiento de la población y a la sostenibilidad financiera del sistema.