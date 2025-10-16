El BOE publica más de 1.000 plazas de oposiciones: así puedes conseguir un trabajo fijo de por vida

Cada año, miles de personas en España dedican su vida a estudiar y prepararse para un objetivo: conseguir una plaza como funcionario a través de las oposiciones. Esperan durante meses —incluso años— la publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en los boletines autonómicos. Y ese momento ha llegado ahora. Este mes de octubre se han publicado más de 1.000 plazas repartidas en distintas convocatorias, tanto de ámbito estatal como autonómico. Es la oportunidad que muchos opositores llevaban tiempo aguardando.

Estas nuevas convocatorias ofrecen plazas en diferentes áreas del empleo público: desde puestos administrativos y técnicos hasta personal sanitario y de servicios generales. Algunas de estas oposiciones han sido convocadas por ministerios como el del Interior o el de Hacienda, y otras por comunidades autónomas. Esto implica que hay requisitos, pruebas y temarios que varían en función del ámbito geográfico, por lo que es esencial leer con detalle cada convocatoria.

Dos aspirantes consultan su aula asignada para unas oposiciones, en imagen de archivo. / F. CALABUIG

Entre las oposiciones a nivel estatal destacan por el número de plazas ofertadas la de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias y en segundo lugar la de conductores de vehículos de transporte por carretera.

Instituciones penitenciarias

Una de las convocatorias más destacadas es la del Ministerio del Interior, que ha abierto el proceso para cubrir 900 plazas de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, bajo el sistema de ingreso libre. Para participar, se necesita el título de Bachillerato o Técnico. El plazo de inscripción ya está en marcha desde el 10 de octubre y se cerrará el 6 de noviembre de 2025, contando veinte días hábiles a partir de la publicación oficial. Se trata de una de las oportunidades más numerosas y accesibles en cuanto a nivel formativo.

Conductores de vehículos de transporte por carretera

Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha convocado 123 plazas para conductores de vehículos de transporte por carretera, también por ingreso libre. En este caso, se requiere el título de Técnico en Conducción de Vehículos o un título de FP de grado medio, aunque también es válido el Bachillerato. Además, es imprescindible contar con el carnet de conducir tipo B. El plazo para presentar solicitudes está abierto desde el 8 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2025, igualmente durante veinte días hábiles.

Consejos para aprobar una oposición

Aprobar una oposición depende de la organización, la disciplina y la constancia. Es fundamental diseñar un plan de estudio realista, con objetivos semanales y tiempos de repaso. Dividir el temario en bloques, utilizar técnicas de estudio adecuadas y respetar los tiempos de descanso ayuda a mantener la motivación a largo plazo. También es muy útil realizar simulacros de examen periódicamente para familiarizarse con el formato y gestionar mejor los nervios el día de la prueba.

Contar con una academia especializada o preparador puede marcar la diferencia, especialmente en oposiciones con temarios extensos o pruebas prácticas. Además, es importante cuidar la salud mental durante el proceso: practicar deporte, dormir bien y mantener una red de apoyo emocional ayuda a reducir el estrés. Muchos opositores coinciden en que una actitud positiva y una buena gestión del tiempo son tan importantes como el conocimiento del temario. Prepararte para una oposición es una carrera de fondo, y mantener el equilibrio es clave para llegar a la meta.