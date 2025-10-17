La Seguridad Social puede ayudarte a subir tu pensión: este es el convenio especial que aumenta las cotizaciones

Asegurar una buena pensión de jubilación en España depende, en gran medida, de las cotizaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral. Cada año trabajado y cotizado cuenta, no solo para alcanzar la edad legal de jubilación, sino también para determinar el importe final de la pensión pública que se recibirá. Por eso, es fundamental entender cómo funciona el sistema de cotizaciones y aprovechar al máximo todas las oportunidades que ofrece la Seguridad Social para aumentar ese tiempo reconocido.

Uno de los errores más comunes entre los trabajadores es no prestar atención a los vacíos de cotización, como pueden ser los periodos de paro sin prestación o los años dedicados a prácticas no remuneradas. Sin embargo, estos vacíos pueden corregirse gracias a medidas específicas como los convenios especiales, que permiten al ciudadano cotizar por determinados periodos pasados y así mejorar el cálculo final de su pensión.

Cotización

Para acceder a la pensión contributiva completa en España, actualmente es necesario haber cotizado un mínimo de 37 años y 9 meses (para 2025). Quienes no alcancen ese umbral pueden jubilarse a partir de los 65 años, pero su pensión será reducida de forma proporcional según los años cotizados. Por ello, cada año adicional cotizado puede suponer una mejora sustancial en la pensión, tanto en cantidad como en derechos adquiridos.

Cotizar por prácticas formativas

Una de las vías más interesantes para aumentar los años cotizados es el nuevo convenio especial para prácticas formativas, aprobado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Desde el 2 de agosto de 2024, tras su publicación en el BOE, este convenio permite recuperar hasta cinco años de cotización por prácticas realizadas sin cotización previa. Es una medida especialmente útil para quienes hicieron prácticas académicas antes de 2024, cuando aún no eran obligatorias las cotizaciones en muchos casos.

Estudiantes de FP en un laboratorio haciendo prácticas / ANTONIO GARCIA

Este nuevo marco regulador permite a los ciudadanos recuperar años de cotización por prácticas en universidades (grados, másteres, doctorados), formación profesional, enseñanzas artísticas y deportivas, y programas de formación investigadora. Importante: el convenio no está dirigido a personas ya jubiladas o con incapacidad permanente reconocida, ni a quienes realizaron prácticas bajo el régimen de formación profesional intensiva (es decir, con contrato laboral).

El máximo de cotización recuperable es de 1.825 días, equivalentes a cinco años. Este periodo es especialmente valioso para quienes, por ejemplo, trabajaron como becarios sin cotizar o realizaron estudios de doctorado en España o el extranjero antes de 2006. Incluso quienes ya habían suscrito un convenio anterior (de hasta dos años) podrán ahora ampliarlo hasta el nuevo máximo. La medida también corrige vacíos legales anteriores, como los derivados del Real Decreto 1707/2011.

Cómo beneficiarse de este convenio

Para acogerse a este convenio, el plazo está abierto hasta el 31 de diciembre de 2028. La solicitud debe presentarse a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, en el apartado “Alta, baja o variación de datos del convenio especial”. Una vez presentada, la Seguridad Social dispone de hasta seis meses para resolver. Si no hay respuesta, se entiende aprobada por silencio administrativo estimatorio.

En cuanto al coste, se calcula tomando como base la cotización mínima del grupo 7 del Régimen General vigente en el año en que se realizaron las prácticas, no la base actual. De media, el coste por mes cotizado se sitúa entre 40 y 140 euros, según el periodo a recuperar. Además, se aplica un coeficiente reductor del 0,77, lo que reduce el importe final en un 23% respecto a la cotización estándar. El pago puede realizarse en un solo ingreso o fraccionarse hasta en 84 mensualidades (7 años), mediante domiciliación bancaria.