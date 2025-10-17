Sergio Gutiérrez, experto en vivienda: “Si estás pensando en vender, ahora puede ser el mejor momento”

El mercado inmobiliario español podría estar entrando en una nueva fase de estabilización, especialmente en las grandes ciudades. Así lo advierte Sergio Gutiérrez, analista inmobiliario y experto en vivienda, a través de su canal de Instagram, donde ha compartido recientemente un análisis que ha generado mucho interés. Su mensaje es claro: “Fin a las subidas de la vivienda. Si estás pensando en vender, ahora puede ser el mejor momento”.

Durante los últimos años, hemos visto cómo los precios de la vivienda, especialmente en grandes ciudades, se han disparado. Sin embargo, según Gutiérrez, esos tiempos de crecimiento acelerado han llegado a su fin. En su opinión, el mercado ha tocado techo en muchas zonas, y los datos apuntan a una desaceleración progresiva, aunque sin riesgo de una caída brusca como la ocurrida en 2008.

Los precios en grandes ciudades han tocado techo

“Hace unos días hablaba con un cliente que pensaba esperar dos años más para vender su casa porque creía que le sacaría entre 50.000 y 100.000 euros más. Y sinceramente, le dije que se olvidara de eso. Las grandes ciudades ya han alcanzado máximos”, explica el experto. Gutiérrez insiste en que los que esperan nuevas subidas espectaculares en 2026 probablemente se decepcionarán: “Quien espere revalorizaciones de dos cifras que se quede sentado, porque no van a llegar”.

“Fin a las subidas de la vivienda. Si estás pensando en vender, ahora puede ser el mejor momento”. / Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

Una de las señales más claras que respaldan su análisis es el movimiento de los grandes fondos de inversión, que ya han comenzado a desinvertir. Esto significa que muchas de estas entidades están empezando a vender activos inmobiliarios en toda España, lo que indica que ven poco margen de ganancia a futuro. Aunque no se espera un desplome, sí podríamos entrar en una fase de corrección moderada o de estancamiento de precios.

No obstante, Gutiérrez también tranquiliza a quienes temen una nueva crisis inmobiliaria como la de 2008. A diferencia de entonces, el sistema financiero actual es más sólido, el endeudamiento está más controlado y la demanda sigue siendo fuerte. Según datos del Banco de España, el país arrastra un déficit de más de 800.000 viviendas, especialmente en áreas urbanas y zonas de alta demanda, lo que seguirá sosteniendo el mercado en términos generales.

Ahora bien, lo que sí cambiará es el ritmo de crecimiento. “A partir del próximo año, veremos subidas muy contenidas, y quizá en 2026 algunas pequeñas correcciones en zonas muy concretas”, afirma. Esto afectará sobre todo a aquellas ubicaciones donde los precios ya han alcanzado niveles poco sostenibles en relación a los salarios locales o a la demanda real.

El mensaje de Sergio Gutiérrez va dirigido especialmente a propietarios que están dudando si vender ahora o esperar. Para él, el momento actual ofrece condiciones ideales para vender: los precios están en máximos, la demanda sigue siendo alta y el mercado aún no ha entrado en la fase de desaceleración plena. Retrasar la venta podría implicar tener que ajustarse a precios más moderados o incluso competir con más oferta.