El abogado laboralista Andrés Millán estalla contra los cambios de las cuotas de los autónomos: “Los más perjudicados son los que menos cobran”

“No tiene sentido equiparar las cotizaciones del autónomo con las del asalariado”. Con estas palabras, el abogado laboralista Andrés Millán ha encendido el debate en redes sociales sobre el nuevo sistema de cotizaciones para los trabajadores autónomos en España. Millán critica con dureza una reforma que, según él, castiga “a los que menos ganan”. Esto ha generado inquietud entre numerosos profesionales que ya experimentan un incremento en sus cuotas mensuales pese a no haber mejorado sus ingresos.

El nuevo sistema, que entró en vigor en 2023 y se está desplegando progresivamente hasta 2031, establece cuotas en función de los ingresos reales del autónomo. Sin embargo, según Millán, el objetivo a largo plazo es equiparar las cotizaciones de los autónomos a las del Régimen General, lo que significaría que en el año 2050, los trabajadores por cuenta propia podrían estar destinando hasta un 36% de sus ingresos a la Seguridad Social.

Críticas a la nuevas cuotas de los autónomos

El nuevo modelo establece tramos de cotización en función de los beneficios netos del autónomo, con cuotas que pueden oscilar entre los 230 y más de 500 euros mensuales. Aunque el objetivo declarado es garantizar un sistema más justo y equitativo, Millán advierte que se está forzando una equiparación con el Régimen General que no tiene en cuenta las características del trabajo autónomo.

Los trabajadores por cuenta propia, a diferencia de los asalariados, no tienen ingresos fijos ni previsibles. Además, enfrentan riesgos empresariales y deben asumir múltiples impuestos, como el IRPF, el IVA o el Impuesto de Sociedades, dependiendo de su forma jurídica. Desde el punto de vista jurídico y económico, su situación es radicalmente distinta.

ATA sobre la propuesta de subida de cuotas a los autónomos: "Es desproporcionada, un sablazo" / Europa Press

Derechos de los autónomos VS derechos asalariados

Uno de los argumentos centrales del Gobierno para justificar los cambios en la cuota de autónomos es la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, Millán considera que se está trasladando ese problema al colectivo más vulnerable del tejido productivo. Según él, el sistema actual "es totalmente insostenible" y la reforma busca “sacar desde donde puedan” los recursos necesarios para financiarlo.

Además, el abogado recuerda que, a pesar del aumento en las cotizaciones, los derechos de los autónomos no se equiparan con los de los asalariados. Mientras estos últimos cuentan con cobertura inmediata en caso de baja, desempleo o maternidad, muchos autónomos siguen sin acceso real a estas prestaciones o deben pagar extras para obtenerlas.

Mientras las instituciones defienden una reforma basada en los principios de equidad contributiva, voces críticas como la de Andrés Millán alertan de que se están ignorando las particularidades del colectivo autónomo, lo que podría agravar su situación en lugar de mejorarla.