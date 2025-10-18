Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El abogado y tiktoker 'Empleado Informado' da las claves para identificar estas mejoras laborales que estás perdiendo sin saberlo

En su último vídeo publicado en redes sociales, hace especial hincapié en analizar y leer de manera adecuada el convenio colectivo

¿Te pueden obligar a hacer horas extra gratis? Un abogado laboralista lo aclara / Eva Abril

Con el ánimo de identificar mejoras laborales que te podrías estar perdiendo, el influencer y abogado conocido en redes como 'Empleado Informado', con cerca de un millón de seguidores en Tiktok, ha publicado un vídeo en el que detalla los principales errores que cometen los trabajadores a la hora de defender sus derechos.

"Te voy a enseñar a cómo identificar tu convenio colectivo y en los apartados que te tienes que fijar para sacarle el máximo beneficio", inicia el vídeo el abogado, que además menciona que debes atender a la "cláusula séptima de tu contrato" para conocer el convenio laboral al que debes atender.

'Empleado Informado' invita a fijarse principalmente en tres cláusulas:

  1. "Fíjate en los complementos salariales". El influencer avisa sobre la variabilidad que pueden sufrir conceptos como las dietas y el transporte, sujetos al tipo de convenio. "Si viene en tu convenio, te lo tienen que pagar", afirma.
  2. Otra de las cláusulas que recomienda revisar es el complemento IT (incapacidad temporal). "Por ley, solo te tienen que pagar el 75%, pero muchos convenios lo suben hasta el 100% de tu nómina si tienes esta cláusula", comenta.
  3. "Por último, revisa los tiempos de descanso. Muchos convenios colectivos, te dan más tiempo o establecen este descanso como retribuido (algo que, la ley, presenta como no retribuido)", finaliza el vídeo 'Empleado Informado'.

