José Elías, empresario: "Me da pena ver cuánta gente tiene que discutir con su familia por querer emprender"

José Elías es uno de los empresarios más importantes de España. El dueño de La Sirena y presidente de Audax Renovables ha conseguido acumular un gran patrimonio que lo sitúa en el puesto número 49 de la lista Forbes, con más de 900 millones de euros.

Muchos jóvenes quieren aspirar a ser como él. Por este motivo, el presidente de Audax Renovables es un habitual de muchas tertulias televisivas y también se ha convertido en 'coach' empresarial. Además, sus opiniones personales en X, antes Twitter, generan mucho debate entre la sociedad española.

Una de las últimas opiniones que ha compartido el empresario se refiere a la mentalidad actual a la hora de emprender, especialmente entre las personas jóvenes. "Durante décadas nos han enseñado que lo seguro es trabajar para otros. Ser funcionario. Tener nómina fija…", empieza explicando.

El dueño de La Sirena reconoce que no está en contra de todas aquellas personas que siguen este patrón, aparte considera que "es fundamental para que el país funcione". Lo que más detesta es que "me da pena ver cuánta gente tiene que discutir con su familia por querer emprender".

"Porque por los casos que me cuentan muchos jóvenes en los eventos, el mayor freno al emprendimiento en España son sus propias familias", comparte. Además, deja claro que no es algo que dice él, sino las personas con las que habla.

Hay varios impedimentos: padres que te aconsejan no arriesgar, amigos que te miran raro por dejar un trabajo con nómina fija y profesores que parecen tener alergia a la palabra empresa. Asimismo, confiesa que "así es muy difícil crear una cultura emprendedora".

Por esta razón, Elías tiene el objetivo de "demostrar que emprender es un camino igual de válido que cualquier otro, aunque nos metan otras ideas en la cabeza desde pequeños".

Sin embargo, asegura que todo depende de la personalidad de cada uno a la hora de afrontar su futuro, y señala que todas las opciones son válidas.