Expertos califican de “error histórico” la reforma del RETA por el aumento de las cuotas a los autónomos

El Gobierno ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta para revisar las cuotas de cotización de los trabajadores autónomos a partir de 2026. El plan, remitido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a los agentes sociales, contempla incrementos mensuales que oscilan entre los 11 y los 206 euros, dependiendo del tramo de ingresos del trabajador por cuenta propia.

En la práctica, esto significaría que los autónomos con rendimientos netos más bajos —por debajo de unos 670 euros mensuales— pasarían a pagar unos 217 euros al mes, mientras que los que superen los 6.000 euros verían su cuota ascender hasta casi 800 euros.

El Ministerio defiende que se trata de una actualización "necesaria" dentro del marco de implantación del sistema de cotización por ingresos reales, aprobado en 2022, que prevé ajustes progresivos hasta 2028. Pero la reacción del colectivo no se ha hecho esperar: las principales asociaciones de autónomos, como ATA, han expresado su rechazo, calificando la medida de "sablazo" y alertando de su posible impacto en los negocios con márgenes más ajustados.

Un modelo que "se está tensionando"

Para los expertos, más allá de la subida concreta, lo relevante es el rumbo estructural del sistema. El economista y analista financiero Javier Santacruz, por ejemplo, interpreta la medida como la consecuencia lógica de una reforma que, según sostiene, ya contenía el germen de este problema.

La aspiración de fondo del Ministerio es equiparar el coste laboral que sufre el empresario con la que sufre el autónomo, sin que se pueda comparar ni la estructura de costes que tiene un autónomo medio ni la forma de producir ni los riesgos de una actividad profesional individual frente a la de una sociedad Javier Santacruz — Economista y analista financiero

El economista recuerda que "esta fue la puerta que se abrió" cuando se pactó la reforma del RETA para que los autónomos cotizaran por tramos de rendimiento neto, una decisión que califica como "un error histórico al que contribuyeron decisivamente las organizaciones de autónomos".

Una vez abierta la puerta, era inevitable que el Gobierno planteara una subida importante Javier Santacruz — Economista y analista financiero

A su juicio, la propuesta de ahora no es más que una consecuencia de aquel acuerdo.

Negociación abierta, pero malestar creciente

Desde el Ministerio subrayan que se trata únicamente de una propuesta inicial, abierta a negociación con las organizaciones del sector. Sin embargo, el malestar es evidente: tanto ATA como UPTA y UATAE han reclamado revisar la progresividad de los tramos y evitar penalizar a quienes menos facturan.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / Fernando Sánchez - Europa Press

Mientras tanto, voces dentro del propio Ejecutivo —como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz— ya han expresado reservas sobre el alcance de la subida, lo que apunta a un debate interno en el seno del Gobierno antes de que la medida llegue al Boletín Oficial del Estado.

Un cambio de fondo en la naturaleza del trabajo autónomo

La subida prevista para 2026 reaviva una discusión más amplia sobre el futuro del trabajo autónomo en España. Desde el punto de vista del sector, el nuevo sistema "tensiona la sostenibilidad económica del trabajo por cuenta propia" y desdibuja la frontera entre autónomos y pequeñas empresas.

Voces del sector concluyen que el sistema está caminando hacia una asimilación progresiva del autónomo al trabajador asalariado, pero "sin reconocerle las mismas protecciones".

En resumen, así podrían quedar las nuevas cuotas según el tramo de ingresos mensuales:

< 670 €

217 €

1.300 €

~275 €

2.000 €

~400 €

> 6.000 €

796 €

En definitiva, la propuesta de subida de cuotas para 2026 no solo ha encendido las alarmas en el colectivo de autónomos, sino que abre un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo equilibrar el sistema sin asfixiar a los profesionales que sostienen buena parte del tejido económico español.