La Seguridad Social te quitará 600 euros de tu sueldo a partir de 2026: "Es el impuesto más perverso que jamás he visto"

Todos los trabajadores sufrirán las consecuencias de un desajustado sistema de pensiones. A partir de 2026, todos los trabajadores, ya sean autónomos o empleados por cuenta ajena, estarán sujetos a una retención obligatoria en sus nóminas destinada a garantizar la sostenibilidad estos pagos de la Seguridad Social llamada Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Este ajuste ha generado malestar entre muchos, quienes ven cómo sus salarios se reducen aún más debido a esta medida. Así lo ha explicado el abogado laboralista Andrés Millán, de Law Tips.

Los trabajadores verán cómo sus nóminas se reducen de manera progresiva debido a la aplicación del MEI el próximo año, un mecanismo de ajuste que, aunque no es nuevo, siempre sorprende a todos. Esta cotización adicional fue creada para reforzar el sistema público de pensiones. Según Andrés Millán, esta medida "funcionará como un impuesto encubierto que todos los trabajadores y autónomos tendrán que pagar, independientemente de su nivel de ingresos".

Según explica Millán, a partir de 2026 te quitarán 95 euros al mes de tu nómina, una cifra que se traduce en una pérdida anual cercana a 600 euros para muchos empleados, especialmente si las empresas trasladan este coste al salario bruto.

Así funciona el MEI

El MEI fue creado por el entonces ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, para sustituir al anterior Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Dentro de la reforma de las pensiones de 2023, su objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema ante el incremento del gasto que supondrá la jubilación de la generación del baby boom.

La medida implica una cotización adicional del 0,9% sobre la base común. De ese porcentaje, las empresas aportarán un 0,75% y los trabajadores un 0,15%. Sin embargo, como señala Millán, "la realidad es que la mayoría de las empresas acabarán repercutiendo ese coste en el trabajador, ajustando el salario bruto en las siguientes revisiones".

En la práctica, esto significa que quien cotice por la base máxima perderá unos 90 euros al año solo por el tramo correspondiente al trabajador, aunque la cantidad real que deje de percibir podría acercarse a los 600 euros anuales al sumar la parte empresarial que, indirectamente, se descontará del salario.

Comparativa entre el salario de los trabajadores y las pensiones que reciben / Visual Capitalist

"Lo llaman cotización, pero no sirve para cotizar. Tú no verás ni un euro de lo que aportes de más", afirma con gran enfado el abogado, que califica el MEI como "el impuesto más perverso que jamás he visto", porque "no tiene contraprestación directa futura".

Así afectará el MEI a asalariados y autónomos

El MEI afecta tanto a trabajadores por cuenta ajena como a autónomos, que deberán aportar su parte correspondiente de manera obligatoria. En el caso de los autónomos, la carga será incluso mayor, ya que ellos asumen el 100% de la cotización adicional.

Para Millán, esto "es solo el comienzo", porque el Gobierno ha previsto aumentos graduales cada año hasta 2032, momento en el que podría llegar al 1,2% del salario.

El MEI se creó y se justificó como una herramienta de solidaridad intergeneracional, porque los trabajadores actuales aportan más para garantizar las pensiones presentes, esperando que las generaciones futuras hagan lo mismo. Sin embargo, muchos expertos como Andrés Millán piensan que la medida "supone detraer recursos a los jóvenes cuyos salarios no se han revalorizado al ritmo del IPC, mientras las pensiones sí lo han hecho".

Para el abogado, "lo que se está haciendo es sustraer dinero a los jóvenes de hoy para financiar las pensiones de hoy, lo que dificulta aún más el acceso a la vivienda, el ahorro y la estabilidad económica de los trabajadores".