El inminente cambio que afectará a los patinetes eléctricos: multas de casi 1.000 euros

Se avecinan cambios en la movilidad urbana. Subirse a un patinete para desplazarse por la ciudad va a necesitar de un requisito adicional a partir del próximo año, desincentivando, en algunos casos, su uso por esta traba adicional.

Desde su irrupción de manera generalizada, los patinetes han generado no poca controversia en toda España. En Zaragoza, por ejemplo, la alcaldesa Natalia Chueca anunció el pasado mes de febrero que no renovaría la concesión de las dos empresas de patinetes de alquiler -Bird y Bolt- que operaban en la ciudad por ser "un medio de transporte con mucho riesgo", tras producirse un atropello mortal un par de días antes (aunque en ese caso el patinete no pertenecía a ninguna de las dos compañías). Madrid y París ya habían tomado una decisión semejante meses antes.

Ya sea con motivos fundados o al calor de graves sucesos, los patinetes eléctricos están en el ojo del huracán de muchos ayuntamientos, que buscan cómo conciliar la convivencia entre los diferentes medios de transportes colectivos e individuales en las calles.

Cambios normativos y multas

La situación actual era de disparidad de regulación. Cada ayuntamiento ha sido el encargado de establecer los límites dentro de sus términos a través de las ordenanzas municipales, pero había una falta de norma superior. Ahora se abre una nueva pantalla.

El Gobierno aprobó una nueva Ley de Seguros de Automóviles que los tipifica como "vehículos personales ligeros" y, por tanto, les obliga a disponer de un seguro a partir del 1 de enero de 2026. El precio de estas pólizas van desde los 20 a los 100 euros en función de las coberturas que se incluyan.

De esta manera, los usuarios de patinetes eléctricos apenas les quedan dos meses y medio para circular sin ningún tipo de seguro, ya que, en adelante, se arriesgarán a sufrir una multa de hasta 1.000 euros.

Hay que decir que hay ciudades donde ya contemplan la obligatoriedad del seguro, además una edad mínima (16 años), portar casco y llevar iluminación trasera y delantera. Con todo, no todos los patinetes eléctricos, según la nueva norma aprobada, deberán tener seguro aquellos que alcancen una velocidad máxima de hasta 25 km/h. si su peso es inferior a 25 kg, o alcancen una velocidad de hasta 14 km/h. si pesan más de 25kg.

En caso contrario, la norma no obligará a contratar el seguro, aunque sí seguirá siendo recomendable.