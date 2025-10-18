Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre los abusos de poder en las empresas: "Todos debemos tener un límite"

El influencer carga en su último vídeo contra las situaciones desfavorables de los trabajadores e invita a la sociedad a "asesorarse y reclamar"

El abogado laboralista, Juanma Lorente, ha defendido en su último vídeo la posición desfavorable que sufren muchos trabajadores en sus empleos: "Si no estás agusto en tu trabajo, te hacen trabajar de más, te hacen hacer funciones que no te corresponden, te tratan mal o incluso crees que estás sufriendo acoso laboral, muévete".

"Asesórate y reclama tus derechos, porque de lo que estoy seguro es de que cuando no se van a solucionar es si no haces nada. Y ojo, si te están minando mentalmente todos los días en tu trabajo, lo normal es que llegue el momento en que no puedas más y presentes la baja voluntaria", añade Lorente, que recoje miles de seguidores entre sus distintas redes sociales.

"No hay un cuerpo que aguante dos o tres años yendo a un trabajo el cual le están tratando mal o le están haciendo hacer cosas que no debe hacer. Es una triste guasa que, una vez ya estés fuera, pienses: ostras, pues debería haber reclamado, haberme movido, haberme asesorado... todo para no verte en la situación que te vas a ver sin paros ni indemnización", explica el abogado haciendo referencia a una situación personal.

"Hay mucha gente que acumula una antigüedad importante tras muchos años en la empresa y que termina yéndose porque no aguanta más y no se ha querido mover. Te recomiendo que te asesores, que te intereses por ver si lo que está haciendo tu empresa es legal o no. Si puedes hacer algo para pararlo o incluso para irte con indemnización. Recuerda: todos tenemos un límite", finaliza el vídeo.

