La pensión de jubilación más alta que se puede cobrar en España: casi 3.000 euros al mes si trabajas en este sector

En torno a 6,5 millones de españoles reciben cada mes su pensión por jubilación. Personas que han cotizado toda su vida y, al alcanzar la edad de jubilación legal, pueden disfrutar de esta prestación del sistema de Seguridad Social durante para tener sus necesidades cubiertas y disfrutar de sus años de retiro. Actualmente, la pensión media de jubilación en España se sitúa en los 1.505,55 euros mensuales, siendo un 4,4% más alta que hace un año. Además, para 2026, se espera un nuevo incremento del 2,5% en las pensiones por jubilación.

No obstante, el sistema de pensiones de la Seguridad Social es dinámico y flexible, y no todos los pensionistas o jubilados cobran la misma pensión. Estas suelen depender de los años cotizados o de la base reguladora resultante por lo que la misma varía incluso por regímenes y por provincias. Dentro de los pensionistas, hay un colectivo que destaca especialmente por su cuantía, debido a las condiciones laborales a las que están sometidos sus trabajadores.

Los pensionistas que más cobran

Como hemos dicho, la pensión media de jubilación varía considerablemente según el régimen. En el Régimen General, los jubilados reciben alrededor de 1.665 euros mensuales de menia, mientras que los autónomos del RETA se quedan en poco más de 1.000 euros. Sin embargo, los pensionistas de la Minería del Carbón son los que perciben la media más alta, con más de 2.900 euros al mes, seguidos por el Régimen del Mar, que supera ligeramente los 1.660 euros.

La explicación de las diferencias entre sectores radica en el tipo de cotización y en las condiciones laborales. Por ejemplo, la Minería del Carbón cuenta con cotizaciones más altas y ventajas especiales por tratarse de un trabajo especialmente duro y peligroso. Esto les permite jubilarse antes que otros trabajadores sin sufrir ningún tipo de penalización en la pensión, debido a la peligrosidad y toxicidad de la actividad realizada.

Las pensiones más altas

La pensión más alta que se puede obtener hoy en día en España es de 3.267,55 euros mensuales. Es el tope máximo que se puede recibir por ley. Para ello es necesario cumplir con los requisitos establecidos por la Seguridad Social: alcanzar la edad legal de jubilación y haber cotizado al menos 36 años y 6 meses.

A esto hay que sumarle un elemento esencial, la base reguladora en función de la que se calcula la cuantía de la pensión. Cuanto más altas hayan sido las cotizaciones del trabajador, sobre todo en los últimos años de su carrera, mayor será la cuantía de la pensión.