Robert Ámsterdam, el abogado americano que amenaza a Hacienda: "No soy un héroe, pero me indigna la injusticia"

Robert Ámsterdam ha estado en Sevilla. Este martes, llegaba a la redacción de El Correo de Andalucía, periódico que forma parte de Prensa Ibérica al igual que INFORMACIÓN, acompañado de cuatro hombres. Dos, los españoles, van en traje de chaqueta y ayudarán en la traducción. Los otros dos, los americanos, visten un estilo sport y no estarán presentes. Uno de ellos, el que se queda en la puerta, va en calzonas y con gorra. "Es el guardaespaldas, es que Robert trabajó con la oposición rusa", advierte uno de los componentes de su equipo.

Este abogado estadounidense se hizo conocido en España por colocar publicidad en distintos periódicos norteamericanos contra Hacienda. Uno de los carteles acusaba a la Agencia Tributaria de "pickpockets". Traducido al andaluz: carteristas. Después, Ámsterdam publicó un informe junto a Christopher Wales titulado Hacienda contra el pueblo. España y la ley Beckham', que se puede leer en la web Spanish Tax Pickpockets.

Su gran lucha reside en las investigaciones que se le han abierto a ciudadanos extranjeros por acogerse a la conocida como Ley Beckham, que recoge un régimen especial para impatriados. Según datos de Hacienda, sólo se ha investigado al 0,5% de los 37.000 contribuyentes acogidos en la última década. Apunta que el 70% se cerraron con acuerdos y el otro 30% reclamó. Ámsterdam asegura que estos expedientes son una forma de "extorsión".

El letrado estadounidense ha estado la última semana en la capital hispalense invitado por la Universidad de Sevilla para participar en la I Jornadas Internacionles sobre Política Fiscal, organizada por la Asociacion Gracchvs - Club de Debate Politico. Robert Ámsterdam apunta que Hacienda llamó para impedir su charla. Sí hubo una llamada al rector de la US para que se retirara el logo de la Agencia Tributaria que aparecía en el cartel. Así se hizo. De hecho, la web que anunciaba el evento quedó retirada el pasado martes.

"Estamos aquí porque España, en este momento, es un país en crisis. Y es una crisis de rendición de cuentas, de responsabilidad, una crisis de corrupción. Y, por supuesto, también nos interesa estar en Andalucía porque es el hogar de María Jesús Montero, candidata a las elecciones andaluzas y jefa de Hacienda, que para nosotros es una agencia dedicada al abuso de los ciudadanos, al ataque constante contra los contribuyentes", comienza disparando Ámsterdam.

El abogado insiste en que la Agencia Tributaria es "única en su crueldad, en su nivel de corrupción". Estas acusaciones están basadas en el pago de las productividades a los inspectores "sin que exista rendición de cuentas cuando se demuestra que estas inspecciones son erróneas". "Es una burocracia única en el mundo. Es algo que no hemos visto en ningún otro lugar", apunta el letrado.

Sin embargo, Ámsterdam no consigue centrar sus acusaciones de corrupción. ¿Está en Hacienda, en los inspectores a los que se les paga, en los altos mandos? En su respuesta, el letrado generaliza y apunta de Hacienda a Sánchez: "La cultura de Hacienda es corrupta. Y debemos usar el término corrupción con cuidado en España, porque ahora mismo se encuentra en el epicentro de un colapso moral del Estado de derecho. No hay ser humano en la tierra que pueda tener a toda su familia y a la mitad de su gabinete acusados en casos de corrupción y no dimitir. Su propia posición inmoral hace que todo lo que dice en el escenario internacional suene a chiste. Se está hundiendo en un mar de corrupción y acusaciones".

Por esto argumenta que es "difícil atacar a Hacienda debido a la falta de independencia de los tribunales económicos y administrativos, el pago de primas inmorales, etcétera. En un contexto de corrupción generalizada es donde este tipo de prácticas son menos visibles". ¿Señala entonces a Pedro Sánchez? "No, no, no. Esto no tiene que ver con Sánchez. Sánchez es solo la guinda. Esta agencia tributaria fue desarrollada por el PP. Es una cultura de corrupción que no se limita a un solo partido", responde Ámsterdam.

"Nos han contactado 500 afectados"

Ámsterdam explica sus soluciones a esta supuesta corrupción. "Primero, eliminen las bonificaciones. No hay ninguna base legal ni teórica para pagar a la gente para que estafe a los ciudadanos. Número dos, eliminen la presunción de veracidad de Hacienda, que viola los derechos humanos".

"Cuando usted va a los tribunales contra el Estado, debe poder defenderse y tener suficiente munición a su disposición para poder hacerlo de manera efectiva. Hay que restaurar el nombre de Hacienda. Que las personas sean atendidas por inspectores conocidos por su nombre y responsables de su conducta. Se debe aumentar la responsabilidad civil de los inspectores que incurran en conductas irregulares o abusivas", explica.

Por último, para Ámsterdam es importante "suspender todos los pagos de impuestos hasta que el gobierno tenga un presupuesto. Porque hay una ruptura total en el trato entre el ciudadano y el Estado si el Estado ni siquiera puede decirte a dónde va el maldito dinero".

Ámsterdam asegura que les han contactado 500 personas. "Algunos antes, la mayoría después. Tendremos muchos más anuncios, muchas más presentaciones. Continuaremos hasta que el sistema cambie", resalta.

Un abogado de derechos humanos

El letrado señala el motivo que le hizo luchar contra Hacienda, asegurando que "no es una estrategia de marketing" de su despacho. Robert es abogado internacional por los derechos humanos y ha representado a la República Democrática del Congo, por ejemplo, contra Apple o a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana contra el gobierno de Zelenski en Ucrania. "Llevamos casos bastante importantes", señala.

Asegura que conoce 500 casos. Los primeros le aseguraron que estaban siendo "estafados con la Ley Beckham". Aceptó el caso cuando se dio cuenta que no se trataba de "impuestos, sino de derechos humanos". "Se trata de abusos del gobierno. Se trata del hecho de que el gobierno actúa con total impunidad, algo que ningún gobierno africano hace. Y, sin embargo, están en la UE".

En Andalucía también asegura conocer casos. "Hoy me he reunido con una víctima cuyo marido sufrió tres infartos a causa de los problemas con Hacienda", asegura.

Con respecto al número de inspecciones iniciadas que Hacienda pierde, señala que son "alrededor del 50% o más", datos completamente distintos a los aportados por Hacienda. "Deben entender que la hacienda es una extorsión. Lo que hacen es dar una evaluación falsa".

Ámsterdam explica que en España "tienes que pagar por adelantado. Luego, te asfixian con daño a tu reputación, te capan las cuentas bancarias y hacen lo que sea para acosarte. Y después te hacen una oferta. Si te rindes por completo, solo tienes que pagar el 35% de la multa. Si quieres seguir luchando, tienes que pagar el 65% de la multa. Es una extorsión. Quieren hacer un trato contigo después de morderte las pelotas".

Las acciones de Hacienda

Ámsterdam apunta que fuera de la Ley Beckham, Hacienda utiliza el mismo método. "Me vienen a la mente casos de policías jubiliados a quienes le roban el coche o personas que terminan en instituciones psiquiátricas".

"El Gobierno lo único que hace es decirle a la gente que hay que detener el fraude", insiste. "Montero es un personaje Orwelliano, habla de fraude para justificar acciones de fraude. Ellos son el verdadero fraude", apunta.

Sin embargo, su mayor enfado radica en la creencia de que Hacienda trató de parar su charla en la Universidad de Sevilla. "Este gobierno ha intentado cancelar el evento que teníamos previsto en la Universidad de Sevilla. No es un gobierno normal de una nación europea. Es una banda de matones".

"No soy un héroe, pero me indigna la injusticia. Y estoy furioso. Cada vez veo más víctimas en un país que debería tener un Estado de derecho, que debería tener derechos humanos, que vive dentro de la UE. Y es indignante. Y lo que hizo el gobierno hoy al intentar bloquear el evento en la facultad de derecho es la guinda del pastel. No estamos ante un gobierno normal que respete la libertad de expresión. Estamos ante matones".