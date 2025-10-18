El subsidio del SEPE de hasta 570 euros para trabajadores que no tengan derecho al paro: quién puede cobrarlo y desde cuándo

El subsidio por desempleo es una realidad. Ya desde noviembre del 2024, las personas desempleadas que accedan por primera vez a una ayuda asistencial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) podrán cobrar hasta 570 euros mensuales durante los primeros seis meses, siempre que cumplan los requisitos fijados en la reforma aprobada por el Gobierno el pasado mes de mayo.

El cambio deriva del Real Decreto-ley 2/2024, que modificó en profundidad el llamado 'nivel asistencial de protección por desempleo'. La medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, tiene como objetivo "mejorar la cobertura de las personas con menos recursos y fomentar la reincorporación al mercado laboral". Según los cálculos del Ejecutivo, más de 700.000 beneficiarios se verán afectados progresivamente por esta reconfiguración de los subsidios.

Más dinero al principio, pero con fecha de caducidad

El principal atractivo de la reforma es la subida de las cuantías. Los nuevos subsidios pasan a pagarse en tres tramos: el primero, de 570 euros mensuales (equivalente al 95% del IPREM) durante los seis primeros meses; el segundo, de 540 euros (90% del IPREM) hasta el año; y, a partir de entonces, 480 euros, el importe habitual que se mantenía hasta ahora. Esta nueva estructura, según Trabajo, busca ofrecer "un impulso económico inicial" para los parados recientes, que suele ser el periodo más difícil para estabilizar la situación familiar.

No todos los desempleados podrán acceder

Pese al titular que se ha viralizado en redes y medios digitales, no todos los que "no tengan derecho al paro" cobrarán automáticamente los 570 euros. El incremento solo se aplica a quienes soliciten subsidios asistenciales nuevos tras la entrada en vigor de la reforma. Es decir, personas que hayan agotado la prestación contributiva, trabajadores eventuales, menores de 45 años sin cargas familiares o víctimas de violencia de género, entre otros colectivos recogidos en la norma.

Los mayores de 52 años quedan fuera de esta subida: seguirán cobrando el 80% del IPREM (unos 480 euros) y cotizando para su futura jubilación, como hasta ahora.

Desde el SEPE confirman que los subsidios ya reconocidos antes de noviembre del 2024 no verán modificada su cuantía. No hay efecto retroactivo, el cambio rige únicamente para las nuevas concesiones.

Oficina SEPE. / FERRAN NADEU / EPC

Compatibilidad con empleo y objetivos de la reforma

Otra de las novedades más comentadas es la creación del Complemento de Apoyo al Empleo, que permite compatibilizar el cobro del subsidio con un trabajo durante un máximo de 180 días. La medida pretende facilitar la reincorporación laboral sin penalizar a quienes aceptan empleos temporales o a tiempo parcial.

El Ministerio de Trabajo subraya que la reforma persigue un doble objetivo: elevar la protección social en un contexto de encarecimiento del coste de vida y fomentar la actividad laboral, evitando que el subsidio actúe como freno para aceptar un empleo.

Un debate abierto

El rediseño del nivel asistencial ha sido bien recibido por los sindicatos, que lo ven como un paso "necesario" para reforzar la red de seguridad del Estado del bienestar. Sin embargo, algunos economistas advierten de su posible impacto presupuestario.

Incrementar un 20% la cuantía del subsidio durante los primeros meses supone "un esfuerzo considerable para el SEPE", que habrá que compensar con una mejora en la inserción laboral, apuntaban desde Funcas.

La medida, en cualquier caso, sitúa el foco sobre un colectivo amplio: los desempleados que no alcanzan los requisitos para cobrar el paro contributivo, pero que dependen de estas ayudas para sostener sus ingresos. Y aunque la cifra de 570 euros ha generado titulares llamativos, su alcance real será limitado a quienes cumplan estrictamente los nuevos criterios fijados en el Real Decreto.