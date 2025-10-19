'Tu Blog Fiscal' comparte la última ayuda de 3.000€ para autónomos

El creador de contenido Tu Blog Fiscal, que acumula más de 750.000 seguidores en TikTok, ha compartido en uno de sus últimos vídeos una de las ayudas que, según él, más pueden beneficiar a los autónomos.

“Puede que no sea la leche, pero esta es de las mejores ayudas que tienen los autónomos a día de hoy y caduca el 31 de octubre”, comenta. Se trata del Kit Digital, una subvención de 3.000 euros destinada a impulsar la digitalización de los negocios.

Dentro de esa cantidad, explica, 1.000 euros se pueden destinar a la compra de un ordenador, mientras que los 2.000 restantes están orientados a digitalizar el negocio. “A mí ya me gustaría que estos 3.000 euros los dieran a un autónomo y que él mismo decidiera lo que le conviene para su actividad... pero se trata de un bono”, aclara.

El tiktoker destaca además un punto favorable: “Una cosa buena que tiene la ayuda es que no te van a hacer pagar impuestos”. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de octubre, y los interesados pueden solicitarla a través del enlace que facilita en su vídeo.