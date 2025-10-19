Enrique Moris, experto en finanzas, aclara si es mejor comprar o alquilar con la situación actual de la vivienda: "El problema es que no hay oferta"

A día de hoy, en vista del encarecimiento de la vivienda en España, muchas personas no saben qué decisión tomar a la hora de mudarse. Por ello, el experto en finanzas, Enrique Moris, se propone explicar a los usuarios cómo actuar según el tipo de perfil de cada persona.

"El problema no es solo que comprar una casa sea muy caro, es que directamente en muchos casos no hay oferta", señala como el obstáculo principal para el mercado de la vivienda en España.

La trampa de la vivienda

Moris ha señalado que probablemente muchos están pagando por su vivienda el doble de lo que cuesta realmente, algo que se convierte en un gran bache en el camino de quienes deciden comprar. Además, el coste de oportunidad que supone la vivienda para algunos, estaría quitándoles la posibilidad de invertir su dinero en otros ámbitos de su vida, como el tiempo libre o su propia formación.

Sin embargo, no desaconseja la idea de invertir en la vivienda, sino que hace hincapié en la importancia de saber cuándo y cómo hacerlo.

¿Comprar o alquilar?

En este caso, nos confirma que todo depende exclusivamente de uno mismo. La decisión correcta sería analizar en función de criterios como la situación personal, edad y tu objetivo de vida. En general, siempre será recomendable que compres si estás dispuesto a establecerte en un lugar, ya que de lo contrario se acabaría convirtiendo en un lastre, por ello, el alquiler sería una opción más viable para jóvenes que acostumbran a moverse de ciudad en ciudad.

Requisitos necesarios para comprar una vivienda

‘Mucha gente se mete a comprar sin cumplir una serie de condiciones, porque no todo el mundo es apto, ni todo el mundo está preparado para comprar’, ha afirmado sin tapujos Moris sobre qué se debe tener en cuenta para comprar una vivienda. Ha destacado tres requisitos principales:

La hipoteca no debe superar el 30-35% del ingreso libre de impuestos

libre de impuestos Comprar solo si la estancia va a ser mínimo de entre 5 y 7 años

Evitar comprar si se necesita alquilar la vivienda para que salgan las cuentas

¿Qué hacer según tu tipo de perfil?

Además, el creador de contenido nos recomienda qué decisión tomar en base al tipo de perfil que tengamos. En concreto, nos habla de tres perfiles básicos:

Jóvenes sin hijos . El perfil más común, correspondiente a jóvenes de entre 25 y 35 años . Recomienda el alquiler como mejor opción para este sector de la población en constante movimiento, donde el factor de la libertad pesaría más que el de la vivienda.

. El perfil más común, correspondiente a jóvenes de . Recomienda el para este sector de la población en constante movimiento, donde el factor de la libertad pesaría más que el de la vivienda. Pareja con hijos . Este perfil buscaría más la estabilidad , sobre todo para los hijos. Se recomendaría comprar en el caso de establecerse en el mismo lugar por 7 o 10 mínimo , siempre y cuando los niveles de alquiler e hipoteca sean iguales.

. Este perfil buscaría más la , sobre todo para los hijos. Se recomendaría , siempre y cuando los niveles de alquiler e hipoteca sean iguales. Inversor con capital. Se deberían aprovechar las tendencias del mercado, así como todas las oportunidades que se presenten. Destaca casos concretos como las zonas revalorizadas en grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

En vista de la subida de precios en la vivienda española, son muchos los que se proponen elegir de la forma más óptima posible, en función de su situación concreta, ya sea optar por el alquiler o la compra. Sin duda, conforme la situación se desarrolle, serán muchos los que se piensen dos veces qué hacer antes de tomar una decisión definitiva acerca de dónde vivir.