Por qué no debes usar tu tarjeta de crédito para pagar tu compra del supermercado según los expertos

Pagar la compra con tarjeta en el supermercado es un gesto cada vez más común. En algunos casos, se utilizan las aplicaciones de wallet para pagar con nuestro teléfono móvil. Los expertos advierten sobre los riesgos que esta costumbre puede tener para nuestra capacidad de ahorro.

Utilizar dinero en efectivo se está quedando en el pasado, pero como vimos durante el apagón en toda la Península del pasado abril, contar con cierta cantidad de dinero físico puede ser clave en casos de emergencia.

La subida generalizada de los precios de los productos y las consecuencias que puede tener pagar con tarjeta son elementos que nos complican lograr un colchón económico necesario para nuestro proyecto de vida.

Por qué no debes usar la tarjeta en el supermercado

Cada vez pagamos más con tarjeta y nuestra economía se puede resentir por esto. Instituciones y entidades bancarias como el Banco de España o el Banco Sabadell señalan los riesgos de un hábito que puede terminar por generarnos más deuda.

Hoy en día, las compras semanales de una familia pueden superar con facilidad los 100 euros. Pagando con este método, podemos estar gastando más de 400 euros al mes sin ser conscientes del todo. Los pagos fraccionados pueden darnos una falsa sensación de holgura económica que redundan en más gastos a futuro.

La recomendación de los expertos apunta a los beneficios de retirar una cantidad de dinero en efectivo cada semana y volver a pagar nuestras compras en metálico. De esta forma, tendremos una percepción más clara de cómo y cuanto gastamos con cada transacción.

Además, otras costumbres de toda la vida como elaborar una lista de la compra y ceñirnos a comprar solo esos productos nos ayudará a reducir nuestros gastos y lograr el ansiado ahorro a final de mes.

Cómo controlar nuestros gastos con tarjeta

Mientras los pagos en efectivo nos aportan seguridad y autonomía respecto a los dispositivos electrónicos, las tarjetas de crédito o débito ofrecen sus ventajas y podemos encontrar la forma de controlar su impacto en nuestra economía.

Además de la comodidad, la posibilidad de utilizarla para compras online y la seguridad que nos pueden aportar en ciertas operaciones más costosas a las que no queremos ir con dinero físico, el Banco de España recomienda utilizar estos métodos para ahorrar al utilizar las tarjetas:

Huchas Virtuales: es el método perfecto para ahorrar de manera fácil al pagar con tarjeta. Estas huchas redondean tus pagos con tarjeta y transfieren la diferencia a una cuenta de ahorro.

Tarjetas con cashback: este servicio te devuelve un porcentaje del dinero gastado en cada compra. Muchas veces están adscritas a negocios específicos y cuentan con limitaciones, para también pueden ofrecer descuentos en algunas transacciones.

Tarjetas que destinan un porcentaje a productos financieros: algunas tarjetas pueden configurarse para que envíen cierta cantidad de dinero a planes de pensiones o inversiones. Al igual que las huchas virtuales, con cada compra destinarán un porcentaje a estos productos.