El fiscal José Ramón López expone los problemas a largo plazo por la subida de las cuotas de los autónomos: “Este modelo desincentiva a quien quiere emprender”

La subida progresiva de las cuotas de autónomos en España genera cada vez más preocupación entre expertos y los propios trabajadores. El fiscal José Ramón López ha señalado que esta política, si bien mejora la recaudación a corto plazo, puede tener consecuencias graves para el futuro del empleo y el emprendimiento en el país.

Riesgo en el modelo laboral español

España cuenta con un modelo laboral compuesto por tres pilares fundamentales: los autónomos, las empresas y los trabajadores. Así lo confirma José Ramón López en un reciente vídeo de TiktTok, este orden no es casual: “Sin autónomos no hay empresas, y sin empresas no hay empleados”.

Por eso, el continuo aumento de las cuotas a los autónomos no solo afecta a quienes ya lo son, sino que también desincentiva a quienes están valorando emprender. Cada vez son más los que renuncian a poner en marcha una idea de negocio ante la carga fiscal y económica que supone iniciar como trabajador autónomo en España.

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los últimos años las cuotas de autónomos han experimentado una subida constante, sobre todo tras la implementación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Aunque se presenta como un modelo más justo, en la práctica muchos autónomos se ven obligados a pagar más, independientemente de la estabilidad de sus ingresos mensuales.

Subidas con efecto a corto plazo... y consecuencias a largo

El fiscal López alerta de que esta medida, aunque pueda parecer beneficiosa a nivel de recaudación inmediata, supone una trampa peligrosa: “Este tipo de subidas puede aumentar los ingresos de la Seguridad Social ahora, pero a largo plazo puede dejar al sistema sin nuevos autónomos”, afirma.

Y es que ser autónomo en España implica, además de asumir las cuotas mensuales, enfrentarse a una alta carga de responsabilidades. En caso de deudas o problemas económicos, los autonómos pueden llegar a perder su patrimonio personal, lo que multiplica el riesgo de emprender.

De hecho, muchas personas con ideas de negocio o habilidades para autoemplearse prefieren mantenerse en la economía informal o buscar empleo por cuenta ajena ante el miedo de no poder asumir los costes iniciales de ser autónomo. Este fenómeno no solo perjudica al emprendimiento, sino también a la creación de empleo y a la propia economía nacional.

El futuro del emprendimiento en juego

En un país con más de 3,3 millones de autónomos, según datos de 2025, la preocupación por el futuro del autoempleo va en aumento. Las asociaciones del sector han reclamado en numerosas ocasiones una revisión de las cuotas, que permita a los autónomos crecer de forma sostenible sin penalizar su esfuerzo.