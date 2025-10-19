Gonzalo Bernardos es muy pesimista con el futuro de la vivienda: "Veremos a gente en..."

El mercado de la vivienda atraviesa una crisis realmente preocupante. Los precios en España están por las nubes, y cada vez hay más personas que destinan casi la totalidad de su salario en pagar el alquiler. El hartazgo de la población se ha puesto de manifiesto mediante la convocatoria de numerosas concentraciones durante los últimos meses.

Dicho esto, el precio del alquiler se ha encarecido un 15% en el primer mes de 2025. Y el economista Gonzalo Bernardos ha estado en el programa 'Más vale tarde' de LaSexta para analizar la situación actual.

Bernardos ha dicho que las necesidades de la población han cambiado. "Hay más personas itinerantes, los jóvenes desde 2008 hasta ahora prácticamente no han comprado vivienda, y la demanda no se ha visto compensada con un incremento de oferta".

El economista ha acusado al Gobierno de seguir la política "populista" de vivienda de Sumar. "Lo que ha hecho es generar inseguridad al propietario. Tiene hoy pánico inmobiliario a que el inquilino se declare vulnerable. Esto provoca que la oferta disminuya", ha contado.

Asimismo, Gonzalo Bernardos también ha criticado el control de precios instaurado en Cataluña. "Asistimos a otro fenómeno: el del arrendatario desesperado. Entran en las oficinas y piden que les den una vivienda para alquilar, y están dispuestos a pagar de más".

Por eso, Bernardos asegura que el Gobierno debe rectificar. "Dales seguridad jurídica e incentivos a los propietarios. El precio del alquiler subirá menos e, incluso, puede llegar a bajar". El economista se ha mostrado muy pesimista con el futuro. "Vamos a ver a la gente viviendo en rulotes. Se van a forrar los que alquilan habitaciones y los zulos van a ser buscadísimos", ha remachado.